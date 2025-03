Singapore: sottomarini, navi e sommergibili. Una piccola potenza militare

In un contesto geopolitico sempre più incerto, Singapore rafforza le sue già buone capacità di difesa con l’acquisizione di nuove tecnologie militari e investendo nel settore cifre notevoli. L’isola, per quanto piccola, si è sempre contraddistinta per una capacità militare invidiabile.

Durante la sessione parlamentare del Committee of Supply 2025, il Ministro della Difesa Ng Eng Hen ha annunciato l’intenzione di incrementare le spese militari, portandole a circa 23,4 miliardi di dollari singaporiani nel 2025. Questo aumento, pari al 12,4% rispetto all’anno precedente, è in parte dovuto al recupero di progetti precedentemente ritardati dalla pandemia COVID-19. Tuttavia, si prevede che il bilancio diminuirà gradualmente nei prossimi anni, stabilizzandosi intorno al 3% del PIL nei prossimi dieci.

Le Forze Armate di Singapore prevedono l’introduzione di nuovi sottomarini, veicoli militari anti-drone, aerei da pattugliamento marittimo e altri sistemi avanzati.

In particolare, la Marina amplierà la sua flotta sottomarina con l’aggiunta di due sottomarini diesel-elettrici Type 218SG, necessari per garantire una presenza costante in mare, data la rigorosa manutenzione di questi sottomarini, denominati anche Classe Invicible. Attualmente Singapore ha 4 di questi mezzi di costruzione tedesca, Thyssen, in servizio, ma per garantire la permanenza in mare di almeno due mezzi contemporaneamente.

Inoltre, è previsto il varo della prima nave da combattimento multiruolo, una piattaforma all’avanguardia progettata per operazioni con sistemi senza equipaggio.

Per quanto riguarda le forze aeree, sono in valutazione i Boeing P-8A e gli Airbus CASA C295 per sostituire gli attuali aerei da pattugliamento marittimo Fokker-50. Inoltre, è stato confermato l’acquisto di ulteriori otto caccia F-35A.

L’Esercito di Singapore introdurrà il veicolo da combattimento di fanteria “Titan”, dotato di capacità anti-drone e un cannone da 30 millimetri, e aggiornerà il sistema HIMARS con razzi più potenti.

Ng Eng Hen ha sottolineato che, nonostante questi investimenti, Singapore mira a mantenere relazioni pacifiche con i paesi vicini. “Non siamo una minaccia per nessuno e desideriamo che tutti siano amici. Ma come dice il proverbio, recinti forti, e aggiungerei anche difese, fanno buoni vicini”.

Inoltre, il Ministro ha ribadito l’importanza dell’autosufficienza e del rafforzamento delle partnership di sicurezza con paesi come Indonesia, Malesia, Stati Uniti e Cina.”