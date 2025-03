Scoperto il “campo di sterminio” dei Cartelli della Droga in Messico

Nel tentativo di ritrovare i propri cari scomparsi nel corso degli anni, un gruppo di volontari ha scoperto in un villaggio rurale vicino a Guadalajara un “campo di sterminio” orrendo. disseminato di ossa, completo di forni per la cremazione. Il loro shock è stato aggravato dalla consapevolezza che la polizia è venuta a conoscenza del sito mesi fa, ma non ha fatto nulla per indagare in profondità.

Secondo alcuni testimoni, il sito veniva utilizzato per detenere uomini rapiti con l’intento di costringerli a unirsi a un cartello criminale e per insegnare tecniche di tortura.

I primi di una quantità imprecisata di resti umani non sono ancora stati identificati, ma il sito vicino al villaggio di La Estanzuela contiene almeno 700 oggetti personali, tra cui alcuni che sembrano appartenere a donne e bambini, come un vestito estivo blu, un piccolo zaino rosa e scarpe con il tacco alto, come riporta il New York Times . Queste e altre scarpe potrebbero offrire una delle migliori indicazioni sul numero potenziale di persone uccise e/o processate nel sito: Sono centinaia.

“Il numero di vittime che presumibilmente potrebbero essere state sepolte lì è enorme e ha fatto riaffiorare il ricordo da incubo che il Messico è afflitto da fosse comuni”, ha dichiarato al Times l’analista messicano della sicurezza Eduardo Guerrero , secondo il quale ciò che è stato scoperto ricorda i campi di concentramento nazisti.

La scoperta da parte dei volontari di tutte le inquietanti prove nel piccolo ranch abbandonato fuori dalla seconda città del Messico è avvenuta dopo che alcuni suggerimenti sull’esistenza del sito sono stati lasciati su una pagina Facebook gestita da un gruppo di cittadini alla ricerca di persone scomparse, come riporta il Washington Post . Quando si sono recati al sito nel Messico occidentale, hanno spinto il cancello non chiuso a chiave e si sono presto trovati a guardare in una specie di inferno.

Le loro scoperte comprendono tre forni sotterranei, presumibilmente utilizzati per le cremazioni. Utilizzando le metodologie più rozze – infilando aste metalliche nella terra, per poi ritirarle e annusarle – hanno trovato resti umani che comprendevano diverse centinaia di frammenti ossei bruciati.

I suggerimenti lasciati sulla loro pagina Facebook erano stati confermati: Avevano scoperto un “campo di sterminio”, per usare il linguaggio messicano dei ricercatori messicani.

In modo inquietante, il sito conteneva anche diverse statuette della Santa Muerte. Chiamata anche “Nostra Signora della Santa Morte” o “la Signora Ossuta”, Santa Muerte è tipicamente rappresentata come una figura scheletrica femminile con un mantello che tiene una falce in una mano e un globo terrestre nell’altra. Memorabilmente rappresentata in Breaking Bad , la figura è vista come una sorta di protettrice delle bande criminali, che spesso costruiscono altari per glorificarla.

Questi altari sono spesso adornati con offerte come denaro, alcol e oggetti religiosi. Si dice che i membri delle bande offrano talvolta sacrifici umani. “Rubavano bambini da altre città e li sacrificavano davanti a lei quando volevano fare un colpo grosso”, ha raccontato all’AFP un ex membro della banda all’inizio di quest’anno. Si tratta di un rituale che di cristiano e cattolico,, ma che ricorda molto i sacrifici umani deli Aztechi, qualcosa che solo i matti e i disumani rimpiangono.

La fruttuosa indagine dei “guerrieri della ricerca di Jalisco” condotta dai cittadini ha causato uno scandalo in Messico, con i cittadini indignati nell’apprendere che la polizia ha visitato il sito per la prima volta lo scorso settembre . Nonostante l’arresto di 10 persone, la liberazione di due ostaggi e il ritrovamento di un corpo avvolto nella plastica, la polizia non è riuscita a scoprire l’enorme importanza del sito.

Non è ancora chiaro chi abbia gestito il sito e per quanto tempo. Le autorità sospettano che il responsabile sia il cartello Jalisco New Generation (CJNG), notoriamente violento e sempre più dominante. Il gruppo è una forza nei mercati illeciti del fentanyl, della metanfetamina, dell’estorsione, del disboscamento e della benzina.

Le persone si sono rivolte ai Guerrieri della Ricerca di Jalisco per fornire le loro personali informazioni su ciò che accadeva nel sinistro sito. La leader del gruppo di volontari, Indira Navarro, racconta che la banda utilizzava falsi annunci di lavoro per attirare gli uomini alla stazione degli autobus di Guadalajara. I membri della banda li incontravano lì e li portavano al campo di sterminio.

Hanno raccontato di essere arrivati nella zona di Guadalajara aspettandosi di incontrare i loro datori di lavoro e di essere stati invece portati al ranch e costretti a subire un addestramento di tipo militare. Secondo i racconti, alcune persone che hanno fallito o non hanno seguito gli ordini sono state uccise e i loro corpi fatti a pezzi. Altri morivano per disidratazione o per le percosse. Le reclute erano costrette a scavare le buche e a costruire forni di fortuna con mattoni e pietre. — Washington Post

Altri affermano che il programma di studio del campo comprendeva tecniche di tortura, e che gli studenti che non riuscivano a raggiungere il loro obiettivo erano sottoposti a un destino da film hollywoodiano:

La signora Navarro ha raccontato che un ragazzo le aveva detto che le giovani reclute erano talvolta costrette a bruciare le loro vittime come parte del loro addestramento. Se si opponevano agli ordini dei loro addestratori, le reclute venivano talvolta date in pasto ad animali selvatici, come i leoni. — NYT

Le sparizioni forzate hanno una storia in Messico ancora più lunga di quanto si pensi: I dati sono stati raccolti a partire dal 1962 e in questo arco di tempo sono scomparse più di 120.000 persone. Con innumerevoli membri di bande che hanno attraversato il confine meridionale durante l’era Biden – e le deportazioni di massa di Trump sono ancora solo un’altra promessa non mantenuta in campagna elettorale – quanto tempo ci vorrà prima che i campi di sterminio dei cartelli inizino a fiorire in America, se non ci sarà un intervento diretto dell’esercito USA.