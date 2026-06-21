Scontro globale: il Senato USA vota contro Xi Jinping. Una frattura profondissima

Se qualcuno pensava che i rapporti tra Stati Uniti e Cina potessero tornare a una tranquilla normalità diplomatica, dovrà cambiare idea alla svelta. Il 16 giugno 2026, il Senato americano ha approvato all’unanimità la Risoluzione 444. Non è la solita dichiarazione di facciata o un semplice rimprovero. È un attacco politico diretto e senza precedenti al leader cinese Xi Jinping, descritto senza mezzi termini come una minaccia per la pace mondiale.

L’aspetto più importante è il consenso. Repubblicani e Democratici, di solito divisi su ogni legge, hanno votato insieme per condannare Pechino per “inganni, minacce alla sicurezza e crimini contro l’umanità”. È un linguaggio duro, che segna una chiara linea di rottura nelle relazioni internazionali tra le due superpotenze.

Geopolitica e Alleanze Pericolose

Leggendo il testo, si nota subito che il centro del problema non è più solo la fabbrica del mondo, ma l’espansionismo di Pechino. Gli Stati Uniti accusano la Cina di rovinare attivamente la stabilità del pianeta attraverso una serie di mosse molto chiare:

Pressione Militare Continua: I voli record degli aerei cinesi nello spazio aereo di Taiwan e le continue prepotenze contro le navi delle Filippine non sono più visti come piccoli incidenti. Washington li considera chiare prove di aggressione per dominare il Pacifico.

I voli record degli aerei cinesi nello spazio aereo di Taiwan e le continue prepotenze contro le navi delle Filippine non sono più visti come piccoli incidenti. Washington li considera chiare prove di aggressione per dominare il Pacifico. L’Asse Anti-Americano: Il Senato accusa Pechino di dare supporto alla Russia nel conflitto in Ucraina. Inoltre, si fa notare che la Cina compra il 90% del petrolio dell’Iran e sostiene gli scambi commerciali con la Corea del Nord, tenendo in vita nazioni apertamente ostili agli USA.

Il Senato accusa Pechino di dare supporto alla Russia nel conflitto in Ucraina. Inoltre, si fa notare che la Cina compra il 90% del petrolio dell’Iran e sostiene gli scambi commerciali con la Corea del Nord, tenendo in vita nazioni apertamente ostili agli USA. Avanzata in Asia Centrale: Preoccupano molto anche i nuovi accordi cinesi per estendere i loro affari fino all’Afghanistan, ora controllato dai Talebani.

Sicurezza Interna e Spionaggio

Lo scontro tra le due nazioni si combatte anche dentro i confini americani. La risoluzione accusa la Cina di aver riempito gli Stati Uniti di fentanyl, una droga sintetica letale, rimangiandosi le vecchie promesse di bloccarne l’esportazione.

Ancora più drammatica è la questione della sicurezza. Si parla in modo diretto di spionaggio, ricordando i dati rubati a 145 milioni di americani nel caso Equifax e, fatto ancora più grave, la scoperta di vere e proprie stazioni di polizia cinesi segrete nascoste sul territorio americano per controllare i cittadini cinesi all’estero.

L’Economia come arma di controllo

Anche se le questioni militari e diplomatiche dominano il testo, l’economia viene vista come l’arma principale usata da Pechino per legare a sé i paesi più deboli. Il Senato ricorda che la Cina ha violato le regole mondiali del commercio fin dal 2001.

Viene citata la cosiddetta “trappola del debito”: Pechino presta enormi quantità di denaro a nazioni in crisi in cambio del controllo delle loro risorse. Un esempio riportato è il disastro in Zambia, dove una miniera cinese ha distrutto un intero fiume. A questo si aggiungono le pesantissime denunce sui diritti umani: dai campi di lavoro forzato per la minoranza uigura, alla cancellazione della libertà a Hong Kong, fino al controllo del Tibet.

La diplomazia dei sorrisi e dei grandi accordi commerciali sembra molto lontana in questa risoluzione, e il fatto che sia stata approvata all’unanimità viene a mostrare come questa diffidenza sia presente in tutto lo schieramento politico americano. Washington si prepara a trattare la Cina non più come un semplice rivale d’affari, ma come un avversario strategico su tutti i fronti, praticamente come una minaccia esistenziale, come lo fu, ai suoi tempi, l’URSS, l'”Impero del Male” per citare Raegan. Ora resta da capire cosa faranno l’Europa e il resto del mondo di fronte a questo nuovo “muro” globale.