Sabotaggio Nord Stream: la Germania accusa l’Ucraina. Un alleato ci ha tolto il gas?

L’idillio geopolitico europeo si infrange davanti ai tribunali tedeschi. La Procura federale della Germania ha depositato un atto di accusa formale che scuote i palazzi del potere a Bruxelles e Berlino. Un ufficiale dell’esercito ucraino è stato ufficialmente incriminato per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, avvenuto nel settembre 2022.

Non si tratta più di semplici indiscrezioni giornalistiche o di complottismo da tastiera. Le autorità giudiziarie di Karlsruhe mettono nero su bianco un’accusa pesante come un macigno: l’attacco è stato un crimine di guerra pianificato da uomini che agivano “per conto di organi statali dell’Ucraina”.

Se la tesi della procura venisse confermata in tribunale, ci troveremmo di fronte a un paradosso drammatico. Un Paese che riceve miliardi di aiuti economici e militari dai contribuenti europei avrebbe deliberatamente distrutto l’infrastruttura energetica vitale del suo principale sostenitore continentale.

Le ricadute economiche: un danno permanente

Le conseguenze pratiche per l’economia europea, e in particolare per quella tedesca, sono state devastanti. La distruzione dei gasdotti ha messo la parola fine all’epoca del gas russo a basso costo, che per decenni ha garantito la competitività della manifattura europea.

La perdita del Nord Stream ha causato:

Un balzo strutturale dei costi energetici per le imprese.

Una spinta inflazionistica che ha impoverito le famiglie.

La necessità di finanziare costose infrastrutture alternative, come i rigassificatori per il GNL liquefatto americano, decisamente più caro.

Di fatto, il bilancio energetico della Germania è stato compromesso, accelerando la crisi industriale e la recessione tecnica che la locomotiva d’Europa sta ancora pagando a caro prezzo.

I dettagli dell’inchiesta: la pista della barca Andromeda

L’imputato si chiama Serhii K. Secondo gli inquirenti tedeschi, l’uomo sarebbe l’ufficiale dell’esercito ucraino che ha guidato lo yacht “Andromeda”, l’imbarcazione usata per trasportare gli esplosivi.

La ricostruzione della Procura tedesca delinea una vera e propria spy-story:

Falsi documenti: L’uomo sarebbe entrato in Germania dalla Polonia usando un passaporto ucraino falso nel settembre 2022. Esplosivo militare: A bordo dello yacht sono state trovate tracce di HMX e RDX, esplosivi ad altissimo potenziale. L’arresto: La fuga si è conclusa in Italia nell’agosto del 2025, dove l’uomo è stato arrestato prima di essere estradato in Germania.

Il piano, secondo gli inquirenti, era pronto addirittura dal 2014, ben prima dell’invasione russa su vasta scala. L’obiettivo economico-strategico era chiaro: azzerare le entrate energetiche di Mosca, impedendo però allo stesso tempo alla Germania di approvvigionarsi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sempre negato ogni coinvolgimento del suo governo. Però a questo punto, il il passaggio alle aule di giustizia apre uno scenario diplomatico torbido e imbarazzante per la UE e per l’Ucraina. Berlino si trova nella scomoda posizione di dover processare un militare del Paese che sta sostenendo militarmente, per averle distrutto la principale fonte di energia.