Le delegazioni americane e russe hanno continuato il loro impegno diretto nel tentativo di normalizzazione, incontrandosi giovedì a Istanbul per colloqui durati più di cinque ore. Il neo-ambasciatore di Mosca a Washington, Aleksandr Darchiev, ha guidato la parte russa, mentre la parte statunitense era guidata dal vice assistente del Segretario di Stato per gli Affari europei ed eurasiatici Sonata Coulter.

Secondo quanto riportato dalla TASS dopo l’incontro, Darchiev ha dichiarato che “è stata raggiunta un’intesa [per perseguire] ulteriori misure volte ad agevolare la circolazione dei diplomatici nel Paese ospitante e le relative procedure di rilascio dei visti”.

Secondo i media regionali, le due parti stanno anche lavorando a una tabella di marcia per ripristinare le proprietà diplomatiche russe precedentemente sequestrate dagli Stati Uniti.

Inoltre, il Ministero degli Esteri russo, dopo l’incontro di Istanbul, ha annunciato che i diplomatici russi e statunitensi si sono impegnati a “facilitare la continuità dei servizi bancari e finanziari per le missioni diplomatiche russe e americane”.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato ha definito “costruttivi” i colloqui in corso, che tuttavia non si sono concentrati sull’Ucraina in quest’ultimo incontro.

“Le delegazioni statunitensi e russe si sono scambiate note per finalizzare un’intesa che garantisca la stabilità dei servizi bancari diplomatici per le missioni bilaterali russe e statunitensi”, si legge in un comunicato.

La portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce aveva anticipato all’inizio della settimana che “l’Ucraina non è assolutamente all’ordine del giorno”.

“Questi colloqui sono incentrati esclusivamente sulle operazioni delle nostre ambasciate, non sulla normalizzazione delle relazioni bilaterali in generale, che potrà avvenire, come abbiamo notato, solo quando ci sarà la pace tra Russia e Ucraina”.

I colloqui più ampi su come raggiungere il cessate il fuoco in Ucraina sono sostanzialmente in stallo. Non c’è stato molto movimento su questo punto mentre la Casa Bianca si occupa delle conseguenze delle tariffe di Trump per la Festa della Liberazione e dello stallo commerciale con la Cina.

Anche il Presidente Putin non ha fretta, visto che ritiene che le forze russe siano in vantaggio sul campo di battaglia, in particolare a Donetsk e nel sud. Alcuni rapporti, tuttavia, affermano che i fronti sono in gran parte in stallo da molti mesi, anche se è chiaro che le forze russe stanno avanzando di un villaggio alla volta con il passare delle settimane.

Recentemente, Moon dell’Alabama ha sottolineato che rimane una forte speranza per un accordo definitivo sull’Ucraina. “Trump aveva già alluso alla bufala del Russiagate quando parlava di Putin. Sembra che veda Putin come una vittima della truffa, proprio come lui stesso ne è stato vittima”, ha osservato il blog di geopolitica. “Credo che questo sia, almeno agli occhi di Trump, un tema che unisce i due uomini. È ciò che rende possibile un accordo”.

E ancora: “Non è solo che Trump vede se stesso e Putin come vittime della storia del Russiagate. La considera pericolosa. Fare affermazioni (false) su interferenze politiche da parte di un’altra potenza nucleare inutilmente avrebbe potuto portare, e potrebbe ancora portare, ad alterchi più seri”.

Ora Trump ha chiesto dei passi avanti rapidi sulla questione del cessate il fuoco in Ucraina ed ha invitato la Russia a “Muoversi“. Forse, finalmente, siamo a una svolta