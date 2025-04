Gli Houthi offrono un cessate il fuoco agli USA mentre sta arrivando un’altra portaerei

Un alto funzionario Houthi ha offerto a Washington una tregua nel Mar Rosso, se gli Stati Uniti smetteranno di attaccare lo Yemen. Il gruppo sciita e alleato dell’Iran ha chiarito di non essere in guerra con il popolo americano. Un’affermazion un po’ curiosa, dal momento che i ribelli hanno attaccato un po’ tutti, indipendentemente da bandiera e destinazione e che avviene mentre si sta schierando una seconda portaerei nell’area.

Tuttavia, il gruppo noto formalmente come Ansarallah ha dichiarato questa settimana che gli Stati Uniti hanno “fallito” nelle loro operazioni di bombardamento, rinnovate il 15 marzo. Il leader Abdul-Malik al-Houthi ha dichiarato giovedì che “gli Stati Uniti hanno fallito nell’impedire le operazioni militari e nel garantire la navigazione marittima al nemico israeliano” , come abbiamo già detto in precedenza.

Ma gli Houthi sembrano avere la possibilità di cessare il conflitto con le forze navali e aeree statunitensi. Questa settimana un alto dirigente di Ansarallah ha dichiarato a Drop Site News in una rara intervista: “Non ci consideriamo in guerra con il popolo americano. Se gli Stati Uniti smetteranno di prendere di mira lo Yemen, cesseremo le nostre operazioni militari contro di esso”.

L’alto funzionario, Mohammed al-Bukhaiti, membro dell’ufficio politico di Ansarallah e da tempo portavoce degli Houthi, ha descritto ulteriormente, in riferimento all’azione israeliana a Gaza: “Quando l’entità sionista fermerà i suoi crimini genocidi a Gaza e permetterà l’ingresso di cibo, medicine e carburante, in conformità con l’accordo di cessate il fuoco, cesseremo tutte le operazioni militari contro di essa”.

“Abbiamo difeso solo noi stessi. Anche a Gaza ci sono crimini di genocidio e un assedio che mira alla fame. Tutte le nazioni dovrebbero agire per sostenere gli oppressi e i deboli, come sottolineato dalle convenzioni internazionali e dalla legge internazionale sui diritti umani”, ha aggiunto al-Bukhaiti.

Ha poi descritto che mentre gli Houthi sono pronti a fermare tutti i contrattacchi contro le navi da guerra e le imbarcazioni statunitensi, gli attacchi contro le navi israeliane e il territorio israeliano non si fermeranno finché non saranno soddisfatte alcune condizioni relative a Gaza.

“Le operazioni contro l’entità sionista continueranno finché i nostri obiettivi non saranno raggiunti”, ha dichiarato al-Bukhaiti. “Se Trump cerca veramente la pace, come sostiene, i suoi sforzi avrebbero dovuto essere diretti a fare pressione su Netanyahu per attuare l’accordo di cessate il fuoco, che include la rimozione dell’assedio su Gaza e la possibilità di far entrare cibo e medicine. Solo allora fermeremo tutte le operazioni militari contro l’entità sionista”.

Il mese scorso l’amministrazione Trump è sembrata approvare le nuove operazioni militari israeliane contro Hamas e il crollo del cessate il fuoco.

Ma è interessante notare che potrebbe esserci una base di accordo o una sorta di tregua de facto almeno tra le forze americane e quelle Houthi, vista la precedente dichiarazione del Presidente Trump:

“La scelta per gli Houthi è chiara: smettete di sparare alle navi statunitensi e noi smetteremo di sparare a voi ”, ha scritto Trump in un post su TruthSocial il 31 marzo. “Altrimenti, abbiamo appena iniziato e il vero dolore deve ancora arrivare”.

Anche il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha recentemente ribadito lo stesso concetto in un’intervista a Fox News: “Nel momento in cui gli Houthi diranno: ‘Smetteremo di sparare alle vostre navi, smetteremo di sparare ai vostri droni’, questa campagna finirà. Ma fino ad allora sarà incessante”.

President Trump: Stop Bombing Yemen and Exit the Middle East! pic.twitter.com/dfDLAQvPwA — Ron Paul (@RonPaul) March 18, 2025

Tuttavia, è probabile che Washington si schieri in difesa del suo alleato regionale numero uno, Israele. Trump potrebbe essere alla ricerca di una via d’uscita, dato che la guerra in Yemen sembra diventare sempre più impopolare a livello politico in patria. Dopotutto, in campagna elettorale si è presentato come il “presidente della pace”.