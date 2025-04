USA contro Messico: Trump dichiara guerra per l’Acqua

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato giovedì il Messico di imporre sanzioni e tariffe in una disputa sulla condivisione dell’acqua tra i due Paesi, accusando il Messico di aver violato un trattato vecchio di 81 anni e di “rubare l’acqua agli agricoltori del Texas”.

In base al trattato del 1944, il Messico deve inviare agli Stati Uniti 1,75 milioni di acri-piedi di acqua dal Rio Grande attraverso una rete di dighe e serbatoi interconnessi ogni cinque anni. Un acro-piedi d’acqua è sufficiente a riempire circa metà di una piscina olimpionica.

L’attuale ciclo quinquennale scade a ottobre, ma il Messico ha inviato meno del 30% dell’acqua richiesta, secondo i dati della Commissione internazionale per i confini e le acque.

“Il Messico DEVE al Texas 1,3 milioni di acri-piedi d’acqua in base al Trattato sull’acqua del 1944, ma il Messico purtroppo sta violando gli obblighi del Trattato”, ha postato Trump su Truth Social.



“Il mio Segretario all’Agricoltura, Brooke Rollins, sta difendendo gli agricoltori del Texas e continueremo ad aumentare le conseguenze, compresi i DAZI e forse anche le SANZIONI, fino a quando il Messico non onorerà il trattato e non darà al Texas l’acqua che gli spetta!”. Ha detto Trump.

Il presidente messicano Claudia Sheinbaum, in risposta, ha dichiarato su X che il Messico ha rispettato il trattato “nella misura in cui l’acqua è disponibile” in tre anni di siccità.

Sobre el comunicado que recientemente publicó el presidente Trump, informo lo siguiente: El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 11, 2025



Mercoledì il Messico ha inviato ai funzionari statunitensi una proposta per risolvere il problema dell’approvvigionamento idrico del Texas, che prevede azioni a breve termine. Sheinbaum ha detto di aver incaricato i suoi ministri dell’ambiente, dell’agricoltura e degli esteri di contattare immediatamente i funzionari statunitensi.

“Sono certa che, come per altre questioni, si raggiungerà un accordo”, ha detto Sheinbaum.

I funzionari messicani hanno sempre indicato la storica siccità, alimentata dai cambiamenti climatici, come un ostacolo al rispetto degli impegni idrici, uno scenario per il quale il trattato offre clemenza, consentendo di riportare il debito idrico al successivo ciclo quinquennale.

Il trattato prevede inoltre che gli Stati Uniti consegnino annualmente al Messico 1,5 milioni di acri-piedi di acqua dal fiume Colorado, un obbligo che gli Stati Uniti hanno ampiamente rispettato, anche se di recente le consegne sono state ridotte a causa della grave siccità, come previsto dall’accordo del 1944.

Sebbene il Messico invii molta meno acqua agli Stati Uniti, ha faticato a rispettare la sua parte dell’accordo a causa di una combinazione di fattori, tra cui la siccità, le infrastrutture carenti e la crescente domanda locale.

I politici statunitensi sostengono inoltre che le crescenti industrie messicane del bestiame e delle noci pecan lungo il confine hanno consumato acqua preziosa e affermano che la mancata consegna della quota d’acqua da parte del Messico devasta gli agricoltori texani che ne hanno bisogno per le loro coltivazioni.

La Reuters, citando fonti, ha riferito mercoledì che i funzionari messicani si stavano affannando per trovare un piano per aumentare la quantità di acqua inviata agli Stati Uniti, a causa della crescente preoccupazione che Trump potesse trascinare la disputa nei negoziati commerciali.

I repubblicani del Texas hanno pubblicamente accusato il Messico di essere cronicamente in ritardo nelle forniture di acqua e di ignorare palesemente il trattato.

Nel tentativo di aumentare le consegne, il Messico ha accettato di inviare 122.000 acri-piedi di acqua agli Stati Uniti e sta lavorando su un’opzione per consegnare altri 81.000 acri-piedi, ha detto un funzionario messicano alla Reuters, ma questo significherebbe comunque che il Messico ha inviato meno del 40% dell’acqua che gli spetta in base al trattato.

Mentre il governo federale messicano cerca di inviare più acqua agli Stati Uniti, sembra destinato a scontrarsi con gli Stati messicani settentrionali che proteggono strettamente le loro riserve idriche.

Nel 2020, la Guardia Nazionale messicana si è scontrata con gli agricoltori presso la diga di Boquilla, nello Stato di Chihuahua, per la fornitura di acqua al Texas, uccidendo un manifestante.

Il problema della scarsità d’acqua è importante per entrambe i paesi e , al di là della distribuzione di quella esistente, potrebbe essere l’occasione per realizzare le infrastrutture che permetterebbero a entrambe di risolvere questo grave problema, per il benessere di entrambe i popoli.