Russia a secco di benzina: il Tagikistan resta al buio e corre a comprare petrolio dall’Iran, sfidando le sanzioni di Trump

L’insieme dei conflitti tra Europa e Medio Oriente sta avendo effetti curiosi e paradossali. Il Tagikistan, nazione dell’Asia centrale, ha chiesto all’Iran di importare petrolio e prodotti petroliferi iraniani poiché la crisi del carburante in Russia ha bloccato le forniture provenienti dal principale fornitore di carburante del Tagikistan, come ha dichiarato questa settimana il Ministero dei Trasporti del Tagikistan.

In occasione di un incontro con alti funzionari del governo iraniano tenutosi a Teheran all’inizio di questa settimana, il Tagikistan ha firmato più di una dozzina di accordi di cooperazione con la Repubblica Islamica, ha dichiarato il ministero in un comunicato stampa.

Il Paese dell’Asia centrale ha inoltre chiesto all’Iran di importare dall’Iran 2,55 milioni di tonnellate di petrolio e carburanti, tra cui 2 milioni di tonnellate di petrolio greggio, 150.000 tonnellate di benzina, 300.000 tonnellate di gasolio e 100.000 tonnellate di carburante per aerei, ha dichiarato il Ministero dei Trasporti del Tagikistan.

«La situazione geopolitica globale ha ridotto le importazioni di carburanti nella Repubblica del Tagikistan. In precedenza, oltre l’80% del carburante del Tagikistan proveniva dalla Russia», ha dichiarato in un comunicato il ministro dei Trasporti del Tagikistan, Azim Ibrohim. Il Paese intende importare carburanti da Paesi diversi dalla Russia, compreso l’Iran, ha aggiunto il funzionario.

L’idea del Tagikistan di importare carburanti dall’Iran è emersa poche ore prima che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nella tarda serata di mercoledì, minacciasse conseguenze economiche “enormi” per i paesi che avessero offerto un’ancora di salvezza all’Iran.

Tuttavia, il Tagikistan e altre nazioni dell’Asia centrale che hanno fatto affidamento sulle forniture di carburante russo sono stati scossi dalla crisi in Russia, poiché non sono stati in grado di attingere al gasolio e alla benzina russi. La Russia ha vietato le esportazioni di gasolio, benzina e carburante per aerei, ad eccezione degli accordi di fornitura intergovernativi già in vigore, che sono esenti dal divieto.

A causa dei frequenti attacchi con droni ucraini contro le raffinerie russe e altre infrastrutture energetiche, la Russia sta subendo carenze di benzina e gasolio da oltre tre mesi. La crisi non sembra essere vicina ad una fine.

La campagna ucraina di attacchi con droni contro le raffinerie russe ha costretto molti grandi impianti di lavorazione a fermarsi in primavera e in estate. Da diversi mesi l’Ucraina sta prendendo di mira le raffinerie di petrolio russe con attacchi con droni quasi quotidiani per costringere Putin a negoziati di pace, paralizzando al contempo l’approvvigionamento di carburante della Russia verso il fronte e le stazioni di servizio nazionali. I pasei più fragili dell’Asia Centrale o si riforniscono dalla Russia o dall’Iran, essendo quasi isolati dalle linee di forntura internazionali.