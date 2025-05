Robotaxi: la Cina ne avrà 500 mila entro il 2030. Gli USA in ritardo, Europa non pervenuta

La rivoluzione dei robotaxi in Cina sta procedendo a un ritmo accelerato rispetto a qualsiasi altro Paese. Entro la fine del decennio, gli analisti di Goldman prevedono che mezzo milione di robotaxi autonomi saranno operativi in dieci grandi città.

“Vediamo i robotaxi come una delle prime e più visibili strade verso la commercializzazione della tecnologia autonoma, con una crescente accettazione da parte dei consumatori nelle grandi città Tier 1, un’offerta sempre più ristretta di conducenti umani man mano che le flotte maturano e i conducenti vanno in pensione, e con il governo e il settore assicurativo come fattori abilitanti per sostenere la crescita”, hanno scritto gli analisti di Goldman Allen Chang, Verena Jeng e altri in una nota di martedì.

Chang ha affermato che l’opportunità di mercato totale potrebbe raggiungere i 47 miliardi di dollari entro il 2035.

I primi operatori come Pony.ai, WeRide e Baidu Apollo sono ben posizionati per beneficiare dell’accelerazione della mobilità autonoma in Cina.

Gli analisti di Goldman hanno analizzato le catene di fornitura sottostanti per i clienti, sottolineando che il settore dei robotaxi in Cina offre molte opportunità di investimento interessanti. La catena è molto lunga e complessa e non comprende solo le società che li gestitscono, ma anche le piattaforme su cui si appoggiano, le case costruttrici della uto delle componenti AI, dei semiconduttori che ne stanno dietro.

Gli analisti prevedono che l’industria cinese dei robotaxi aumenterà di 700 volte nei prossimi dieci anni:

Prevediamo che il mercato cinese dei robotaxi crescerà da 54 milioni di dollari nel 2025 a 12 miliardi di dollari nel 2030 e a 47 miliardi di dollari nel 2035 (Figura 4). Il TAM crescerà di 757 volte nei 10 anni 2025-35, indicando una forte opportunità di mercato. La generazione di entrate proviene principalmente dalle tariffe di viaggio, di cui parleremo più avanti nella sessione sulla generazione di entrate del rapporto. Complessivamente, prevediamo che ogni Robotaxi possa generare 69 dollari al giorno entro il 2035 (rispetto ai 36 dollari del 2025), un valore superiore a quello dei veicoli tradizionali di ride-hailing, che in media generano 28-56 dollari (200-450 Rmb) al giorno, a causa dei tempi operativi più lunghi.

I robotaxi sono già disponibili in più di dieci città, tra cui Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Wuhan e Chongqing, ecc.

È una cosa pazzesca. E che dire di un robot umanoide per caricare i bagagli?

Gli analisti hanno fornito ai clienti un elenco di operatori di robotaxi, di semiautomobili e di aziende di componenti automobilistici che beneficeranno dell’ascesa dei robotaxi nella seconda economia mondiale.

Oltre a ulteriori idee di azioni nelle catene di fornitura dei robotaxi. Perché queste società, nel breve e medio periodo, sono destinate a crescere.

Nel frattempo, negli Stati Uniti e in Europa, le operazioni di robotaxi sono rimaste indietro rispetto alla Cina, principalmente a causa della frammentazione normativa, di un ritmo più lento di adattamento delle infrastrutture e di un sentimento pubblico cauto.

Waymo (ex divisione auto a guida autonoma di Google), Zoox, Cruise e Tesla sono tutti in fase di sperimentazione o hanno avviato una commercializzazione su piccola scala. Il prossimo lancio di robotaxi negli Stati Uniti avverrà a giugno con Tesla.

In Europa siamo ancora più indietro, nanche al settore sperimentale. Qualcuno ha l’idea, ma finisce li.

Ciò che sta diventando molto chiaro è che l’automazione è destinata a sostituire centinaia, se non milioni, di posti di lavoro nel settore dei trasporti a livello globale entro il 2035, man mano che i robotaxi, i camion autonomi e i droni diventeranno abbastanza economici da poter essere distribuiti sul mercato di massa.

L’era dell’automazione dei trasporti sta iniziando ad accendersi e potrebbe andare a pieno regime entro la fine del decennio. In Europa le normative sono troppo soffocanti perchè possa nscere qualcosa,soprattutto nel settore dei trasporti. Per gli Stati Uniti è fondamentale riallocare e rendere amichevoli le catene di approvvigionamento critiche – soprattutto per quanto riguarda i semiconduttori e le terre rare – necessarie per alimentare questa ondata di automazione o rischiare un altro decennio in cui Pechino terrà in ostaggio le catene di approvvigionamento critiche dell’America.

Inoltre, cosa succederà agli autisti dei mezzi di trasporto che verranno spostati dall’automazione?