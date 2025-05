Google finanzia la società che vuole sviluppare tre Siti Nucleari

Lo sviluppatore nucleare Elementl Power ha dichiarato mercoledì di aver firmato un accordo con Google per lo sviluppo di tre siti per reattori avanzati. È l’ultimo esempio di colossi tecnologici che collaborano con l’industria nucleare nel tentativo di soddisfare il vasto fabbisogno energetico dei centri dati.

Google impegnerà il capitale per lo sviluppo iniziale dei tre progetti, anche se i termini esatti dell’accordo rimangono privati. Ogni sito genererà almeno 600 megawatt di capacità energetica e Google avrà l’opzione di acquistare l’energia una volta che i siti saranno operativi.

Le località proposte rimangono riservate, ma Elementl ha dichiarato che il finanziamento di Google sarà utilizzato per questioni quali l’autorizzazione del sito, la garanzia dei diritti di interconnessione al sistema di trasmissione, le trattative contrattuali e altre questioni in fase iniziale.

“Google si impegna a catalizzare progetti che rafforzino le reti elettriche in cui operiamo e la tecnologia nucleare avanzata fornisce energia affidabile, di base e 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, ha dichiarato Amanda Peterson Corio, responsabile globale dell’energia dei centri dati di Google.

“La nostra collaborazione con Elementl Power aumenta la nostra capacità di muoverci alla velocità necessaria per soddisfare questo momento di innovazione dell’IA e dell’America”, ha aggiunto.

Elementl Power, fondata nel 2022 come sviluppatore di progetti di energia nucleare, non ha ancora costruito alcun sito, per cui l’investimento di Google è altamente rischioso.

L’azienda è attualmente agnostica dal punto di vista tecnologico, il che significa che non ha ancora scelto il tipo di reattore che utilizzerà nei suoi siti. Piuttosto, quando Elementl sarà pronta a iniziare la costruzione, sceglierà la tecnologia di reattore che è più avanti nello sviluppo, per cui la potremmo definire come una sota di general contractor del settore energetico.

“Partnership innovative come questa sono necessarie per mobilitare i capitali necessari alla costruzione di nuovi progetti nucleari, che sono fondamentali per fornire energia di base sicura, economica e pulita e per aiutare le aziende a raggiungere i loro obiettivi di net zero a lungo termine”, ha dichiarato Chris Colbert, presidente e amministratore delegato di Elementl Power. Colbert è stato in precedenza CFO, COO e chief strategy officer di NuScale Power , che sta sviluppando piccoli reattori modulari .

Colbert ha aggiunto che una volta che i progetti avranno raggiunto la fase finale di investimento, Elementl raccoglierà capitali da altre fonti – ad esempio fondi infrastrutturali – per costruire effettivamente i progetti. L’azienda punta ad aggiungere 10 gigawatt di energia nucleare alla rete entro il 2035.

In ottobre, Google ha collaborato con la società di reattori modulari di piccole dimensioni Kairos Power , impegnandosi ad acquistare energia dalla flotta di reattori della società. In quell’occasione, Google aveva dichiarato che il primo reattore sarebbe entrato in funzione entro il 2030, mentre altri sarebbero stati attivati entro il 2035.

Ad aprile, il co-fondatore di Anthropic Jack Clark ha stimato che entro il 2027 saranno necessari 50 gigawatt di nuova capacità energetica per supportare l’intelligenza artificiale. Si tratta dell’equivalente di circa 50 nuove centrali nucleari, che ovviamente non si potranno costruire come caramelle in un tempo così ristretto. Sicuramente saranno necessario soluzioni ponte, di qualsiasi tipo, soprattutto con il gas naturale, la forma di impianto energetico più stabile e rapida per questo tipo di operatività.