L’India allenta le restrizioni sul Carbone, permettendone maggiori acquisti

Mercoledì il governo federale indiano ha allentato le restrizioni sull’approvvigionamento di carbone, consentendo ai produttori indipendenti di energia elettrica di partecipare alle aste per l’acquisto di carbone per periodi compresi tra 1 e 25 anni.

In base alla nuova misura approvata dal governo, i produttori possono partecipare alle aste per l’acquisto di carbone per periodi fino a 25 anni a un prezzo superiore a quello notificato. Le centrali elettriche avranno inoltre la possibilità di vendere l’energia elettrica secondo le proprie esigenze.

Secondo il Ministero del Carbone indiano, la nuova disposizione dovrebbe incentivare i produttori di energia elettrica nazionali a pianificare meglio la nuova capacità a carbone. La politica “risponde alle dinamiche esigenze di carbone del settore energetico”, ha osservato il ministero. Gli ordini di carbone dovrebbero diventare di lungo termine, con un’attenta pianificazione.

L’India, proprio come la Cina, non rinuncia al carbone per soddisfare la sua crescente domanda di energia elettrica.

Secondo i dati ufficiali del governo, l’installazione annuale di nuova capacità di energia elettrica da carbone in India raggiungerà i 4 gigawatt (GW) nel 2024, in linea con il massimo quinquennale del 2023 e il livello più alto dal 2019.

L’India prevede di aggiungere fino a 90 GW di capacità da carbone entro il 2032, con l’obiettivo di soddisfare la sua crescente domanda di energia elettrica con un carico di base affidabile.

L’India è il secondo consumatore mondiale di carbone e un produttore di rilievo, poiché cerca di soddisfare una quota maggiore della propria domanda di energia con la produzione interna, dato che la domanda continua a crescere a un ritmo sostenuto.

Nonostante il boom delle capacità rinnovabili, l’India continua a fare affidamento sul carbone per soddisfare la maggior parte della propria domanda di energia, poiché le autorità cercano anche di evitare blackout in caso di forti ondate di calore.

L’India e la Cina continueranno a trainare la domanda globale di carbone, ha affermato l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) alla fine del 2024, prevedendo che il consumo mondiale di carbone si stabilizzerà fino al 2027.

Tuttavia, lo scorso anno la domanda globale di carbone ha raggiunto un altro record, secondo quanto riportato dall’AIE nel suo rapporto Coal 2024 con analisi e previsioni fino al 2027.