USA Approva Vendita Militare a Tokyo legata alle Armi ipersoniche

L’11 marzo 2025, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dato il via libera a una potenziale vendita militare estera da 200 milioni di dollari al Giappone, focalizzata sul supporto al programma di proiettili a planata iperveloce (HVGP) giapponese.

L’annuncio, rilasciato dalla Defense Security Cooperation Agency (DSCA), sottolinea il crescente partenariato militare tra i due paesi in un contesto di tensioni nell’Indo-Pacifico.

Dettagli dell’Accordo

L’accordo, che necessita ancora dell’approvazione del Congresso, prevede la fornitura di attrezzature e servizi per sostenere lo sviluppo del sistema HVGP, progettato per rafforzare le capacità difensive del Giappone. Il pacchetto include:

Assistenza per la preparazione e l’esecuzione dei test.

Servizi di trasporto e logistica.

Riunioni di coordinamento tra funzionari statunitensi e giapponesi in entrambi i paesi.

È importante notare che la vendita non comprende i proiettili HVGP stessi, ma solo il supporto tecnico e logistico. Questo ha permesso di far passare abbastanza facilmente la misura al congresso, perché non viene a rallentare o rendere pubblici gli sforzi compiuti dagli USA nel settore.

Il costo stimato di 200 milioni di dollari rappresenta il valore massimo potenziale, con la cifra finale che potrebbe essere inferiore a seconda delle esigenze specifiche del Giappone.

Contesto Strategico

La decisione arriva in un momento in cui il Giappone sta intensificando i suoi sforzi per rafforzare le proprie difese, in particolare per proteggere le isole remote nel Pacifico. La tecnologia HVGP, che viaggia a velocità ipersoniche (oltre Mach 5) e può modificare la sua traiettoria in volo, è considerata cruciale per la capacità di risposta rapida del Giappone.

Il paese orientale sta sviluppando da anni questa strategia e ad inizio 2025 ha effettuato un test del proprio intercettore ipersonico proprio negli USA, in California. La vendita permetterà a Tokio di proseguire questi test in ambiente domestico, senza utilizzare le infrastrutture degli Stati Uniti.

Secondo la DSCA, il sistema migliorerà la capacità del Giappone di contrastare le minacce attuali e future, con un’attenzione particolare alla difesa dei territori insulari. Il Dipartimento di Stato ha sottolineato che la vendita è in linea con gli obiettivi di politica estera degli Stati Uniti, rafforzando la sicurezza di un alleato chiave nell’Indo-Pacifico.

La Cina, che possiede un proprio programma di armi ipersoniche, non ha ancora commentato ufficialmente la vendita. Tuttavia, precedenti dichiarazioni di Pechino hanno criticato il supporto militare degli Stati Uniti al Giappone, definendolo un fattore destabilizzante.

La vendita rappresenta un passo significativo nella modernizzazione della difesa giapponese, soprattutto nei confronti degli ingombranti vicini, cioè Russia, Cina e Corea del Nord, tutte controparti che hanno sviluppato, o stanno per sviluppare, armi ipersoniche.

Il Giappone, con un bilancio della difesa di circa 50 miliardi di dollari per il 2025, ha le risorse per sostenere questa spesa, ma dovrà bilanciare gli investimenti militari con le priorità interne.