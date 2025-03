Veicoli da Combattimento Robotici: Ripsaw 3 vince la Gara per l’Esercito USA

Il Ripsaw 3 della Textron Systems ha vinto l’ultimo concorso per veicoli robotici da combattimento dell’Esercito degli Stati Uniti, secondo quanto riportato da Breaking Defense.

L’esercito USA non dovrebbe annunciare formalmente la decisione fino alla fine del mese, ma i fornitori sono stati avvisati. Tuttavia, fonti interne all’industria e all’esercito hanno dichiarato a Breaking Defense che Textron è il vincitore.

Interpellato sulla decisione, un portavoce dell’Esercito ha rifiutato di commentare l’avvenuta selezione, affermando che si tratta ancora di una “gara in corso fino all’aggiudicazione definitiva”. Textron non ha risposto immediatamente alle domande sulla decisione del contratto, ma l’azienda ha precedentemente pubblicizzato la sua offerta.

“Il Ripsaw M3 sfrutta un’architettura modulare di sistemi aperti (MOSA) e un telaio comune per supportare una varietà di carichi utili intercambiabili da una configurazione di base a ponte piatto”, ha scritto l’azienda in un comunicato stampa dello scorso anno. “Il veicolo, una piattaforma RCV robusta e affidabile, è stato progettato per soddisfare i requisiti dell’Esercito preservando la trasportabilità e la versatilità della missione”.

Nell’ambito di una precedente iterazione di RCV con tre dimensioni di veicolo – leggero, medio e pesante – il Ripsaw M5 della Textron si era assicurato il contratto di prototipazione medio. Tuttavia, il Pentagono ha cambiato rotta e ha rilanciato una nuova gara per una sola dimensione di RCV.

Ha quindi selezionato Textron, insieme a McQ, General Dynamics Land Systems e Oshkosh Defense, per procedere e ha assegnato loro un totale combinato di 24,7 milioni di dollari per la prima fase del progetto. Ciascuna squadra è stata incaricata di consegnare due prototipi di RCV entro l’agosto 2024 per i test di mobilità e i punti di contatto con i soldati.

Il Magg. Gen. Glenn Dean, Program Executive Officer per i sistemi di combattimento terrestri, ha dichiarato a Breaking Defense l’anno scorso che il servizio avrebbe utilizzato questi risultati per selezionare un’unica azienda per procedere con la fase II quest’anno, il che significa che il vincitore avrebbe finalizzato i progetti e consegnato fino a nove prototipi entro l’anno fiscale 2026.

Secondo i documenti di giustificazione del bilancio e le precedenti dichiarazioni dell’Esercito, i leader del Pentagono sarebbero poi in grado di decidere come procedere con il programma nell’anno fiscale 2027. Se il programma sarà approvato, i soldati potrebbero utilizzare i veicoli senza pilota l’anno successivo.

Non è chiaro se questa tempistica sia ancora valida oggi, visti i piani di bilancio e la nuova amministrazione. La richiesta del nuovo Segretario alla Difesa Pete Hegseth di riallocare miliardi di spesa per la difesa prevede uno spazio per i “sistemi autonomi”, ma non menziona specificamente i veicoli terrestri.

Inoltre, il veicolo in sé è solo metà della sfida quando si tratta del programma RCV. I leader sono alle prese con la quantità di autonomia che i primi veicoli avranno, con il numero di soldati necessari per controllarli a distanza e con i carichi utili da trasportare.

Il servizio è pronto a continuare a lavorare su alcuni di questi punti interrogativi nei prossimi anni, anche a Fort Irwin, in California, questo mese, quando gli RCV e le altre armi autonome saranno al centro dell’evento Project Convergence Capstone 5.

Alex Miller, Chief Technology Officer dell’Esercito, ha anche dichiarato ai giornalisti il mese scorso che questi nuovi prototipi autonomi avranno un ruolo significativo nei piani del servizio per la “trasformazione a contatto” 2.0 di quest’anno.