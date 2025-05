Quando l’economia fa ridere (ma per davvero)

“L’economia è troppo complicata”, mi dicono. “Lascia perdere, è roba da esperti”.

E invece no. L’economia è come la vita: se non te ne occupi tu, lei si occuperà di te. E spesso, non con le carezze.

Per questo ho scritto Risate Sovrane: un libro ironico, colorato, scanzonato… ma anche tremendamente serio.

Perché l’economia riguarda tutti noi. Non è fatta solo di grafici, spread, e parole inglesi buttate a caso. È fatta di pane, affitti, lavoro, mutui, bollette e sogni. E anche di qualche incubo, se non capiamo bene come funziona.

E allora, com’è che funziona?

Io produco qualcosa, tu produci qualcos’altro. Ma se vogliamo scambiarci i nostri prodotti, ci serve un ponte: la moneta.

Il problema? Quel ponte lo costruiscono altri. E ce lo fanno pagare il pedaggio… con gli interessi.

Abbiamo lasciato il potere di creare denaro a soggetti privati che ce lo prestano… ma gliela dobbiamo restituire con gli interessi! Rendendoci schiavi del debito per tutta la vita. È un sistema in cui corri, corri, ma resti sempre sullo stesso posto. Come il criceto nella ruota.

Eppure, la soluzione è sotto il nostro naso: il denaro si crea con un click. È una convenzione. Possiamo usarlo per costruire benessere, non solo profitti per pochi.

E qui entri in scena tu

Con questo libro scoprirai che:

l’economia può essere umana : le persone prima dei profitti;

esiste il Sire , una moneta sovrana per il benessere di tutti, realizzabile già da domattina (sì, hai letto bene);

ridere è un atto rivoluzionario : perché se sei depresso non cambi il mondo, ma se ridi… forse sì;

il debito è una trappola e possiamo spezzarne le catene, insieme.

È un viaggio semiserio tra verità scomode e idee luminose. Con leggerezza, ironia, e una valigia piena di futuro.

Non servono più sacrifici. Servono consapevolezza, immaginazione… e una buona dose di risate.

Il libro esce il 16 maggio 2025

Ma se lo prenoti entro quella data, lo ricevi con uno sconto del 20%. Ecco il link magico:

E se vuoi sentire dalla mia voce tutto questo, il 25 maggio ti aspetto per la presentazione ufficiale a Fano, alla libreria Passaggi Libri e Caffè. Ci saranno le famose slide (quelle che parlano chiaro), una bella chiacchierata, e anche un po’ di “Un Mondo Positivo”, il mio libro gemello, più serioso ma altrettanto rivoluzionario.

Niente paura se sei lontano: ci sarà la diretta streaming, quindi nessuno resta escluso.

Cosa troverai nel libro?

Capitolo 1 – La caverna di Platone : perché siamo ancora lì, incatenati davanti a ombre (televisive) che ci fanno paura.

Capitolo 2 – L’inferno delle illusioni : come Dante, attraverseremo bugie economiche e illusioni finanziarie. Solo così si arriva al paradiso.

Capitolo 3 – Il purgatorio della consapevolezza : scopriamo come funzionano PIL, BES, sovranità monetaria e i nostri veri bisogni.

Capitolo 4 – Il paradiso del benessere : l’Italia ha tutto per stare bene. Scopriamo il Sire e le sue potenzialità concrete.

Capitolo 5 – Un mondo positivo: come si realizza, davvero, un futuro felice per tutti. Con un pizzico di sana follia.

Ogni sezione è breve, colorata, multimediale:

📱 c’è una slide per cominciare,

🎥 un QR Code per approfondire con un video serio,

😂 e in mezzo un tono ironico per farti sorridere mentre impari.

E sono anche in buona compagnia…

In questa piccola rivoluzione con il sorriso, mi accompagnano tre amici che da anni condividono questa avventura:

Alla prefazione, con “La tirannia della moneta” c’è Carlo Freccero, che di potere, media e manipolazione se ne intende parecchio.

In chiusura, due postfazioni d’eccezione: con “Una risata vi seppellirà” c’è Galileo Ferraresi e con “Sua Maestà il Sire” c’è Guido Grossi, che parlano di economia sovrana come altri parlano del meteo, con naturalezza e precisione.

Insomma, tre menti brillanti per un libro che vuole illuminare… ridendo.

In breve?

Con questo libro è impossibile restare ignoranti come certi politici.

E chissà, magari lo leggono anche loro…

Come diceva Margaret Mead:

“Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini consapevoli e risoluti possa cambiare il mondo. In realtà, è sempre andata così.”

Fabio Conditi

Presidente dell’associazione Moneta Positiva

Movimento culturale “Un Mondo Positivo”

