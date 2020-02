RINALDI: I TASSI NEGATIVI DELLA BCE SONO INUTILI. Tempo di Helicopter money?

Con l’assistenza tecnica di Inriverente vi presentiamo l’intervento di Antonio Maria Rinaldi in occasione della presentazione del bilancio BCE 2019 da parte del Presidente Christine Lagarde. Il professore pone in luce come la politica monetaria dei tassi negativi non stia più portando vantaggi all’economia, anzi stia affossando il sistema bancario e gonfiando inutilmente l’attivo. Non sarebbe ora di provare qualcosa di diverso?

Buon ascolto!