Eutelsat potrebbe sostituire Starlink in Ucraina e trarne vantaggi?

La possibilità che Elon Musk, proprietario di SpaceX, possa interrompere l’accesso a Starlink per l’Ucraina ha sollevato serie preoccupazioni a livello internazionale.

Starlink, la costellazione di satelliti per internet a banda larga di SpaceX, è diventata cruciale per le comunicazioni militari e civili ucraine dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022.

Importanza strategica di Starlink

Starlink ha fornito all’esercito ucraino una rete di comunicazione resiliente e indipendente, essenziale per coordinare le truppe, raccogliere informazioni e mantenere il morale alto. perfino i droni utilizzano Starlink per la comunicazione e la direzione d’attacco.

Per i civili, Starlink ha rappresentato spesso l’unica connessione internet affidabile, soprattutto nelle aree colpite dai combattimenti.

La dipendenza da un’unica entità privata come SpaceX per un servizio così critico ha sempre rappresentato un rischio. Le dichiarazioni ambigue di Musk e le passate controversie sulla sua gestione di Starlink in Ucraina hanno alimentato i timori di un potenziale “blackout” delle comunicazioni ucraine. Comunque, in generale, il fatto che ci sia solo uno fornitore di servizi è sempre comunque pericoloso, anche per il fornitore stesso, che si trova coinvolto in un conflitto.

Come evidenziato da un funzionario polacco citato da Kyiv Independent, un’interruzione di Starlink potrebbe innescare una crisi internazionale tra Polonia e Stati Uniti. La Polonia, paese confinante con l’Ucraina e forte sostenitore di Kiev, vedrebbe una tale mossa come un grave ostacolo alla capacità di difesa ucraina e un potenziale fattore di destabilizzazione regionale.

Eutelsat e OneWeb come alternative a Starlink

Di fronte all’incertezza su Starlink, si guarda a possibili alternative per garantire la connettività satellitare all’Ucraina. Tra queste, spiccano Eutelsat e OneWeb, due operatori satellitari che si stanno posizionando per competere con Starlink nel mercato dell’internet satellitare e che recentemente si sono fusi, o meglio Eutelsat si è comprato Oneweb, in difficoltà, e lo sta integrando al proprio interno.

Eutelsat: un gigante europeo delle comunicazioni satellitari che faceva altro

Eutelsat è uno dei principali operatori satellitari al mondo, con una lunga storia nel settore delle comunicazioni spaziali, ma che nasce per fornire servizi ben diversi da quelli si Starlink.

Proprietà e controllo: Eutelsat è una società con sede a Parigi, Francia. Dopo la fusione con OneWeb nel 2023, Eutelsat è diventata una società quotata con una struttura azionaria complessa. Grandi investitori istituzionali e governi europei detengono quote significative, garantendo un controllo europeo sull’azienda.

Dopo il gruppo Bharti i maggiori azionisti sono il governo francese e quello britannico, seguiti da investitori istituzionali inglesi e francesi. Il controllo è, letteralmente, blindato.

Il valore delle azioni è triplicato recentemente, per poi ridursi:

Rete satellitare: Tradizionalmente, Eutelsat si è concentrata sui satelliti geostazionari (GEO), che orbitano a circa 36.000 km dalla Terra. Questi satelliti offrono una copertura ampia e affidabile, ideale per la trasmissione televisiva e servizi di comunicazione a banda larga in aree vaste, cioè in queello che era il business originale della società.

Con l’acquisizione di OneWeb, Eutelsat ha aggiunto alla sua offerta anche una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), diventando, almeno in teoria, concorrente di Starlink. Solo che Starlink ha 6900 satelliti LEO, Eutelsat 650.

Progetti e ambizioni: La fusione con OneWeb rappresenta una svolta strategica per Eutelsat. L’azienda punta a combinare i vantaggi dei satelliti GEO (copertura e affidabilità) con quelli dei satelliti LEO (bassa latenza e maggiore velocità) per offrire una gamma completa di servizi internet satellitari, competendo direttamente con Starlink.

Eutelsat sta investendo nello sviluppo della costellazione OneWeb e nell’integrazione delle due reti per creare un’offerta ibrida e competitiva. Il problema è che il costo del servizio GEO per la connettività è molto più costoso.

Costi: Tradizionalmente, i servizi satellitari GEO come quelli offerti da Eutelsat tendono ad essere più costosi rispetto alle nuove costellazioni LEO come Starlink per l’utente finale, soprattutto in termini di apparecchiature. Tuttavia, la fusione con OneWeb e l’ottimizzazione della nuova rete potrebbero portare a una riduzione dei costi nel medio-lungo termine.

Complementarietà di Oneweb con Eutelsat: La rete OneWeb LEO è complementare alla rete GEO di Eutelsat. Insieme, possono offrire una soluzione più flessibile e performante, adatta a diverse esigenze e aree geografiche. La combinazione delle due reti potrebbe consentire a Eutelsat di offrire servizi a bassa latenza paragonabili a Starlink, mantenendo al contempo la robustezza e la copertura dei satelliti GEO.

Confronto tra Starlink, Eutelsat/OneWeb

Per valutare la capacità di Eutelsat/OneWeb di sostituire Starlink in Ucraina, è utile confrontare le caratteristiche delle diverse reti:

Caratteristica Starlink Eutelsat (GEO) OneWeb (LEO) Eutelsat/OneWeb (Ibrido) Tipo di orbita LEO GEO LEO GEO + LEO Latenza Bassa (20-40ms) Alta (500-700ms) Bassa (50-70ms) Media-Bassa (variabile a seconda del servizio) Velocità download 50-200 Mbps 10-50 Mbps 50-195 Mbps 10-200+ Mbps Velocità upload 5-20 Mbps 2-10 Mbps 5-32 Mbps 2-30+ Mbps Copertura Globale (in espansione) Ampia (aree geografiche vaste) Globale (in espansione) Globale, con maggiore concentrazione su certe aree Costo attrezzatura Moderato Alto Moderato Variabile Costo servizio Moderato Alto Moderato Variabile Affidabilità Buona (ma suscettibile a interferenze) Alta (meno suscettibile a interferenze) Buona (in fase di validazione) Alta Maturità tecnologica Alta Alta Media (in fase di completamento) Media (in fase di integrazione)

Eutelsat e OneWeb come alternative a Starlink, ma con problemi

Teoricamente Eutelsat può sostituire Starlink, soprattutto se la società decide di dare priorità ad una definita area, il problema è di costi.

Un terminale Eutelsat Oneweb viene a costare molto più di uno Starlink. Come sempre in Europa non si sono fatti i conti dal punto di vista economico, oppure li si è fatti troppo bene, a vantaggio dei soliti. Bisogna dire che Eutelsat, almeno sinora, offrira servizi soprattutto per situazioni particolari, come ad esempio, i natanti. Non nasce come una situazione a basso costo per il dettaglio.

Quindi sicuramente Eutelsat/Oneweb può sostituire Starlink: nessuno, per fortuna, è insostituibile, ma non lo fa, almeno per adesso, allo stesso costo. questo è un tema industriale che dovrebbe essere affrontato. Un po’ come con l’auto EV, chi vuole fornire servizi nella UE deve porsi lo stesso problema che si è posto Starlink, cioè essere affidabili, ma anche convenienti.

Se Eutelsat non si porrà questo problema potrà sicuramente essere utile in situazioni eccezionali, ma non sarà mai un serio concorrente per Starlink o per i servizi cinesi. Bisogna quardarsi nel portafoglio e in quello dei propri potenziali clienti, per essere non solo “ambiziosi”, ma anche di successo reale.