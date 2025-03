Escalation in Asia: scontri fra Afghanistan e Pakistan, con morti e feriti

La frontiera tra Afghanistan e Pakistan, già teatro di tensioni, è stata recentemente segnata da nuovi scontri armati che rischiano di aggravare ulteriormente i rapporti tra i due paesi. Il 3 marzo 2025, forze pakistane e afghane si sono scontrate presso il valico di frontiera di Torkham, un punto cruciale per il commercio e il transito tra le due nazioni.

Secondo quanto riportato da Al Jazeera, l’incidente è scoppiato quando le forze pakistane hanno iniziato a costruire una postazione di controllo in un’area di confine contestata. Funzionari talebani afghani hanno reagito, definendo l’azione pakistana una violazione del loro territorio sovrano. Testimoni oculari hanno riferito di intense sparatorie protrattesi per diverse ore, causando la chiusura del valico di Torkham e interrompendo il flusso di persone e merci.

Il governo pakistano, tramite dichiarazioni ufficiali, ha affermato che la postazione di controllo era necessaria per contrastare il contrabbando e rafforzare la sicurezza lungo il confine. Islamabad accusa regolarmente l’Afghanistan di non fare abbastanza per impedire ai militanti di utilizzare il territorio afghano per pianificare attacchi in Pakistan.

Il governo talebano afghano, dal canto suo, ha condannato la costruzione della postazione di controllo, considerandola una provocazione e una violazione degli accordi bilaterali. I talebani negano di sostenere gruppi militanti anti-pakistani e accusano Islamabad di interferire negli affari interni afghani. Il Ministero della Difesa afghano ha dichiarato che “non permetterà a nessuno di erigere recinzioni di confine all’interno del territorio afghano”.

Il sito di notizie afghano Amu TV riporta che, oltre agli scontri di Torkham, vi sono state segnalazioni di tensioni anche in altre aree di confine. La situazione rimane tesa e imprevedibile, con il rischio di ulteriori escalation se non si troverà un dialogo per risolvere le dispute territoriali e le accuse reciproche di sostegno al terrorismo.

Nel 2024 vi sono stati attacchi aerei pachistani contro militanti afgani, e questi scontri potrebbero essere visti come una ritorsione, a freddo, contro queste azioni.

Gli scontri di Torkham rappresentano l’ultimo episodio di una lunga serie di tensioni tra Afghanistan e Pakistan, aggravate dalla presa del potere dei talebani a Kabul nell’agosto 2021. La comunità internazionale osserva con preoccupazione l’evolversi della situazione, temendo che un’ulteriore destabilizzazione della regione possa avere conseguenze negative sulla sicurezza e la stabilità dell’intera area. Il Pakistan è percorso da una ondata terroristica, soprattutto nella regione del Beluchistan, e quest ulteriori tensioni potrebbero portare al limite le forze del governo.