Riarmo a Est: la Romania spende 5,7 miliardi in armi. Il vero vincitore? L’industria tedesca

Il fianco orientale della NATO continua a blindarsi a ritmi mai visti prima. In uno scenario geopolitico europeo sempre più teso e drammatico, la Romania ha appena firmato un contratto storico con il gigante tedesco degli armamenti Rheinmetall. Parliamo di una commessa da ben 5,7 miliardi di euro (circa 6,6 miliardi di dollari), il pacchetto internazionale più grande nella storia recente dell’azienda di Düsseldorf.

Ma la vera notizia non è solo militare, è soprattutto economica. Da dove arrivano questi fondi? Dalle casse del programma europeo SAFE (Security Action for Europe). E qui emerge un meccanismo macroeconomico decisamente interessante: l’Europa finanzia la Romania, ma il grande beneficiario industriale, alla fine dei conti, è la Germania.

Cosa prevede il maxi-contratto

Le consegne, previste in tempi rapidissimi tra il 2028 e il 2030, cambieranno il volto delle forze armate di Bucarest, rendendo la Romania il secondo operatore del veicolo da combattimento Lynx sul fronte est, dopo l’Ungheria.

Ecco il dettaglio della massiccia fornitura:

298 veicoli corazzati Lynx : per la maggior parte trasporto truppe, ma anche versioni specializzate per ricognizione, posto di comando e soccorso medico.

: per la maggior parte trasporto truppe, ma anche versioni specializzate per ricognizione, posto di comando e soccorso medico. Sistemi di difesa aerea Skyranger : per la protezione dei cieli da droni e minacce aeree.

: per la protezione dei cieli da droni e minacce aeree. Munizioni di medio calibro : destinate sia alla difesa antiaerea che ai mezzi corazzati.

: destinate sia alla difesa antiaerea che ai mezzi corazzati. Mezzi navali: due pattugliatori d’altura e due navi per il supporto sommozzatori.

Per onorare l’impegno, Rheinmetall ha promesso di espandere le proprie capacità produttive già presenti in Romania, garantendo un trasferimento tecnologico con investimenti previsti per centinaia di milioni di euro. Un ritorno produttivo locale, certo, ma a fronte di un colossale bonifico in direzione di Berlino.

Il meccanismo SAFE: l’Europa si indebita, Berlino incassa

Il programma SAFE è un fondo europeo vitale, nato per offrire agli stati membri prestiti agevolati al fine di sostenere le spese per la difesa. La Romania, con i suoi 16,68 miliardi di euro di allocazione totale, è il secondo maggior beneficiario di questo fondo da 150 miliardi, subito dopo la Polonia.

Da un punto di vista strettamente economico, ci troviamo di fronte a un capolavoro dell’industria teutonica. Bucarest utilizza i fondi garantiti dall’Europa per comprare armamenti. Questi capitali freschi, generati da una politica di spesa pubblica continentale (di fatto debito condiviso mascherato o agevolato), si riversano direttamente nei bilanci di un’azienda tedesca.

È un circolo economico che fa riflettere profondamente. L’Europa orientale si arma per necessità difensive, pressata dalla paura e dalle attuali drammatiche tensioni sul confine russo, ma il moltiplicatore economico di questa massiccia spesa pubblica si attiva in Germania. Berlino, pur con la sua economia che arranca nell’automotive e nella chimica, trova così nella difesa, e nei prestiti europei accesi da altri paesi, una formidabile valvola di sfogo per la propria industria.

I fondi SAFE sono prestiti, non regali a fondo perduto. La Romania dovrà restituire queste somme, il che si tradurrà in una maggiore pressione fiscale per i cittadini rumeni nei decenni a venire. Il debito viene contratto oggi da Bucarest per affrontare un’emergenza vitale, ma i veri beneficiari netti di questa iniezione di spesa pubblica sono i lavoratori, gli ingegneri e gli azionisti in Germania. Un travaso di ricchezza dalla periferia al centro del continente, giustificato dall’emergenza bellica.