Il collasso delle reti elettriche non è più un’ipotesi remota, ma una minaccia reale. Con l’aumento dei consumi e l’ingresso massiccio dell’energia solare ed eolica, il sistema rischia continui sbalzi e interruzioni. Per evitare il peggio, serve tecnologia pesante e subito. In Veneto si è deciso di giocare d’anticipo con un piano da milioni di dollari per evitare il blackout energetico.

Il cuore della sicurezza elettrica a Noventa di Piave

GE Vernova ha completato un importante potenziamento del suo laboratorio di ricerca e sviluppo a Noventa di Piave, vicino a Venezia. Si tratta di un investimento complessivo di circa 7,2 milioni di dollari, durato quattro anni.

In questa struttura si testano apparecchiature ad altissimo voltaggio, come trasformatori e sezionatori. Questi strumenti devono resistere a tensioni altissime prima di essere installati sulle reti pubbliche.

Il laboratorio serve a garantire che la rete non salti quando la domanda di energia tocca i picchi massimi. Con oltre 50 anni di storia, il sito veneto dà lavoro a più di 300 persone e prevede nuove assunzioni ogni anno.

Perché la nostra rete rischia e come migliorarla

La transizione verso le fonti rinnovabili crea una grande instabilità. Il sole e il vento non producono energia in modo costante. Questo mette a dura prova le infrastrutture italiane, come del resto succede in Germania ed è successo in Spagna, dove hanno causato il noto blackout.

Per migliorare la stabilità della rete servono tre elementi chiave:

Apparecchiature resilienti: Componenti capaci di sopportare sbalzi di carico improvvisi.

Componenti capaci di sopportare sbalzi di carico improvvisi. Certificazioni rapide: Test veloci per mettere subito in funzione i nuovi impianti e poterne quindi conoscere le reali prestazioni.

Test veloci per mettere subito in funzione i nuovi impianti e poterne quindi conoscere le reali prestazioni. Flessibilità di gestione: Sistemi digitali che distribuiscono l’elettricità dove serve in tempo reale.

Il laboratorio di Noventa accelera proprio questi processi. Riduce i tempi di attesa per l’approvazione dei componenti, permettendo alle aziende elettriche di aggiornare la rete prima che si verifichino guasti critici.

Non solo Veneto: la mappa degli investimenti in Italia

L’impegno industriale non si ferma alla provincia di Venezia. La strategia di elettrificazione tocca diverse aree chiave del Paese, muovendo capitali importanti per il sistema produttivo.

Località Tipo di Investimento Impatto Economico / Capacità Noventa di Piave (VE) Laboratorio alta tensione 7,2 milioni di dollari Sesto San Giovanni (MI) Ampliamento della produzione Oltre 30 milioni di dollari Fortore (Benevento) Nuovi aerogeneratori onshore Parco eolico da oltre 100 MW Troia (Foggia) Centro di eccellenza Manutenzione e logistica eolica

A Sesto San Giovanni i fondi servono ad aumentare la capacità produttiva della fabbrica. Nel Mezzogiorno, invece, si passa alla produzione diretta di energia pulita.

Il maxi-ordine nel Fortore e il ruolo del vento

In Campania, precisamente nel Fortore (Benevento), nascerà uno dei più grandi parchi eolici d’Italia grazie a un accordo con il Gruppo IVPC. Saranno installate 17 turbine giganti da 6,1 MW ciascuna.

Queste turbine usano pale speciali divise in due parti. Una scelta tecnica necessaria per trasportarle lungo le strette e difficili strade dell’Appennino. Il progetto permetterà di produrre energia pulita per migliaia di famiglie, riducendo la dipendenza dalle importazioni estere.

Le ricadute economiche: chi paga e chi guadagna?

Le tecnologie di questa azienda gestiscono già il 25% dell’intera capacità elettrica installata in Italia. Quando un solo soggetto controlla un quarto dell’energia nazionale, ogni suo investimento diventa una scelta di politica economica di fatto ed acquisisce una posizione di oligopolio.

I benefici pratici si vedono su più livelli:

Posti di lavoro qualificati: Nuove assunzioni costanti in Veneto per tecnici e ingegneri.

Nuove assunzioni costanti in Veneto per tecnici e ingegneri. Meno perdite per le imprese: Una rete stabile evita i micro-blackout che bloccano i macchinari industriali, causando danni da milioni di euro.

Una rete stabile evita i micro-blackout che bloccano i macchinari industriali, causando danni da milioni di euro. Indotto locale: Logistica, trasporti e manutenzione creano valore nei territori coinvolti, da Foggia a Venezia.

Se non altro una parte consistente per l’eolico italiano viene prodotta e gestita completamente in Italia. Chi paga per questo? Ovviamente una parte è pagata con prezzi garantiti che poi ricadono sul sistema elettrico, cioè su tutti. Nel caso di GE Vernova l’energia viene pagata sulla base di aste al ribasso. Del resto siamo obbligati, dalle politiche europee, a inseguire energie rinnovabili, anche quando queste non sono stabili.