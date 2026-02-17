Politica

Quando la sinistra era favorevole alla separazione delle carriere

Separazione delle carriere: nel 2019 il PD la definiva “ineludibile”, oggi con la segreteria Schlein è il partito del No. Analisi di un’inversione di rotta dettata dalle alleanze politiche, mentre l’ala riformista si ribella.

Pubblicato

22 minuti fa

il

Il dibattito sulla separazione delle carriere nella magistratura non è soltanto una disputa tecnico-giuridica. È diventato un test di coerenza politica: misura se le forze parlamentari sanno mantenere criteri di giudizio stabili o se, al contrario, valutano le riforme in base allo schieramento che le propone. Alla vigilia del referendum costituzionale del 22-23 marzo 2026, questo nodo emerge con particolare evidenza nel campo progressista e nel Partito Democratico.

Nel congresso del Partito Democratico del 2019, un documento politico (#fiancoafianco) formale dell’area riformista guidata da Maurizio Martina riportava una frase netta: “il tema della separazione delle carriere appare ineludibile per garantire un giudice terzo e imparziale”. riportava una frase netta: “il tema della separazione delle carriere appare ineludibile per garantire un giudice terzo e imparziale”. È un passaggio scritto, non una ricostruzione polemica: sta in un testo congressuale riconoscibile e citato pubblicamente anche in sede istituzionale.

Quel punto assume rilievo perché non apparteneva a una periferia del partito. In interventi e resoconti pubblici, quella mozione viene ricordata come sottoscritta anche da figure di primo piano dell’area riformista dem: tra i nomi richiamati compaiono Lorenzo Guerini, Alessandro Alfieri e Debora Serracchiani, allora e oggi protagonisti della vita politica del PD.

La conclusione è semplice e difficilmente contestabile: la separazione delle carriere, in quella stagione, non veniva trattata come un tabù “di destra”, ma come un tema da affrontare in chiave di terzietà del giudice e credibilità del processo.

Oggi lo scenario è rovesciato. Il Partito Democratico, con la segreteria Schlein, è schierato per il “No”, sostenendo che la riforma non aumenti l’efficienza e sia invece una modifica pericolosa degli equilibri, fino all’argomento – riportato in sintesi – dell’intento di “avere le mani libere”.

La critica può essere legittima, ma resta un fatto politico: ciò che nel 2019 veniva definito “ineludibile” viene ora respinto come minaccia. In questo cambio di postura pesa anche la geometria delle alleanze. Il Movimento 5 Stelle – oggi alleato centrale del PD – è ufficialmente schierato per il “No”. È altrettanto difficile sostenere che la logica di coalizione sia irrilevante: su una riforma simbolica, una posizione autonoma avrebbe creato una frattura politica immediata nel campo dell’opposizione.

C’è però un elemento che rende la vicenda ancora più rivelatrice: non tutta la sinistra si è allineata al No. Esiste un’area riformista e garantista che ha scelto di sostenere il Sì, rivendicandolo come continuità con una storia politica che non ha mai considerato la separazione delle carriere un’eresia. Questo orientamento si è manifestato pubblicamente anche nel convegno “La sinistra che vota Sì” (Firenze, 12 gennaio 2026), con la partecipazione di esponenti e intellettuali dell’area riformista.

Le ricostruzioni giornalistiche collegano a quell’iniziativa nomi come Enrico Morando, Stefano Ceccanti, Augusto Barbera e Claudio Petruccioli, oltre ad altri esponenti dell’area riformista, presentati come contrari alla logica del “tutto o niente” e intenzionati a separare la valutazione di merito dalla disciplina di schieramento. Pagella Politica, inoltre, documenta esplicitamente che nel PD esiste dissenso rispetto alla linea ufficiale, citando tra i favorevoli alla riforma anche Goffredo Bettini e lo stesso Ceccanti.

A questo punto, la questione politica è nuda. Se nel 2019 la separazione era “ineludibile”, oggi non può diventare “inaccettabile” senza una spiegazione di merito altrettanto solida e documentata. Altrimenti il messaggio è un altro: non è cambiato il giudizio tecnico, è cambiata la convenienza politica. E quando una riforma costituzionale viene trattata come una bandiera identitaria – giusta o sbagliata in base a chi la porta – si riduce il dibattito pubblico a un test di appartenenza, con un costo inevitabile sulla credibilità complessiva delle istituzioni.

Antonio Maria Rinaldi

Antonio Maria Rinaldi, ex membro della commissione del Parlamento Europeo ECON

Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:

You must be logged in to post a comment Login

Lascia un commento

Annulla risposta

Exit mobile version