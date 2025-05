Qualche parola su Papa Leone XIV, nell’ottica di Papa Leone XIII

L’elezione di Papa Leone XIV, il primo Nord Americano eletto al Pontificato, ha stupito molti, perché non era fra i papabili, e viene a indicare come lo Spirito Santo agisca per vie misteriose evitando quelle più aperte ed evidente.

Cittadino american, ma anche peruviano, esprime quindi due mondi diversi del Cattolicesimo, quello latino americano e quello Nord Americano. Giovane, relativamente, per il papato, sportivo,(gioca a tennis), tifoso della Roma, è anche il primo Papa proveniente dall’ordina Agostiniano, un ordine mendicante che si rià alla regola di Sant’Agostino e che ha dato alla Chiesa santi, ma anche scismatici: Martin Lutero era un frate agostiniano.

La sua prima scelta come Papa è stata quella del nome, e qui ne ha ripreso uno che ha dato molto alla Chiesa, Leone, ma che non era utilizzato da più di un secolo.. Il primo Papa Leone, Leone I Magno, lottò per l’Ortodossia, il primato della Chiesa di Roma in un momento molto tribolato della Storia. L’Ultimo Papa con nome Leone, Leone XIII, è famoso per aver superato il Non Expedit, il divieto ai cattolici italiani di partecipare alla vita politica, dopo l’annessione dello Stato della Chiesa la Regno d’Italia nel 1870, anzi pubblicando il Rerum Novarum, una vera e propria chiamata dei cattolici ad un ruolo attivo nella vita sociale e politica, per contrastare le teorie socialiste e comuniste che si stavano diffondendo fra i lavoratori.

L’Enciclica Rerum Novarum e la Disciplina sociale della Chiesa

La Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) rappresenta il corpo di insegnamenti morali e sociali sviluppati dalla Chiesa Cattolica per affrontare le questioni economiche, politiche e sociali alla luce del Vangelo. Non è nata come un sistema organico, ma si è formata progressivamente attraverso encicliche papali, documenti conciliari e interventi del Magistero, riflettendo sulla realtà dell’esistenza umana nella società. Suo scopo è interpretare tali realtà, indicarne la conformità o meno al messaggio evangelico e orientare il comportamento individuale e sociale verso il bene comune (Cathopedia, l’enciclopedia cattolica; Opus Dei).

Un momento cruciale nella formalizzazione della DSC è stata la pubblicazione dell’enciclica Rerum Novarum da parte di Papa Leone XIII il 15 maggio 1891. Il contesto storico era segnato dalla “questione operaia”, scaturita dai profondi cambiamenti sociali ed economici portati dalla rivoluzione industriale. Come descritto nell’introduzione dell’enciclica , i progressi industriali, le mutate relazioni tra padroni e operai, l’accumulo di ricchezza in poche mani e l’estendersi della povertà avevano generato un conflitto di grave entità.

Di fronte a questa situazione, considerata “difficile e pericolosa”, Papa Leone XIII sentì il dovere del suo ministero apostolico di intervenire . L’enciclica si proponeva di definire i principi per risolvere la questione operaia secondo giustizia ed equità.

La Rerum Novarum analizza la situazione dei proletari, spesso lasciati soli e indifesi dopo la soppressione delle corporazioni e l’allontanamento delle leggi dallo spirito cristiano . Critica aspramente la soluzione proposta dal socialismo, ossia l’abolizione della proprietà privata e la collettivizzazione dei beni. Leone XIII argomenta che la proprietà privata è un diritto naturale, fondato sulla ragione e sul lavoro dell’individuo . Sottolinea che la soluzione socialista danneggerebbe gli operai stessi, lederebbe i diritti naturali e scompiglierebbe l’ordine sociale .

L’enciclica individua il vero rimedio nella collaborazione tra le classi sociali, nel rispetto dei diritti e dei doveri reciproci e nell’intervento sussidiario dello Stato. Afferma il ruolo fondamentale della Chiesa nel promuovere la giustizia e la carità . Evidenzia i doveri degli operai verso i padroni e, soprattutto, i doveri dei padroni verso gli operai, inclusa la corresponsione di una giusta mercede che permetta il sostentamento dignitoso della famiglia . Afferma il diritto dei lavoratori ad associarsi per tutelare i propri interessi .

La Rerum Novarum ebbe un effetto in ogni campo, dall’associazionismo, alla vita sociale, all’economia: dopo nacquero le banche popolari cattoliche, i mutuo soccorso, le casse di risparmio, tutti strumenti di crescita sociale ordinata non socialista. Tutte cose che oggi sono un ricordo, soprattutto in Italia, distrutte da un capitalismo che sta perdendo il proprio significato.

Un nuovo ruolo dell’Uomo?

Le prime parole del Papa sono state Pace, in un mondo che ne vede sempre meno, con conflitti in Ucraina, Sudan, Gaza, Myanmar e ora fra India e Pakistan. Un mondo in cui la visione del proletariato della Rerum Novarum del proletario come figlio della fabbrica è sucperata da una nuova minaccia, o opportunità, legata alle nuove tecnologie, e anche alla crescente crisi demografica.

Il socialismo è una minaccia, ancora oggi, anche se di tipo diverso, legato all’eliminazione dell’uomo come elemento attivo della politica e , letteralmente dell’ambiente terrestre, gaie a un mix di demografia devastante, ambientalismo estremista e controllo soffocante. Che dignità ha il lavoro dell’uomo quando si riduce alla competiione con Robot e AI? Saranno questi problemi al centro dell’operato della Chiesa, come lo fu la tutela della dignità umana per Leone XIII?