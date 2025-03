Prima Assoluta: la Svezia dispiega i suoi Caccia nell’Europa Continentale

La Svezia ha annunciato il suo primo dispiegamento di difesa aerea all’estero, con aerei da combattimento Saab Gripen che saranno dislocati in Polonia a sostegno delle operazioni della NATO.

Lo schieramento, presentato dal Ministro della Difesa svedese Pål Jonson il 6 marzo, è un passo fondamentale nell’impegno della Svezia per la difesa collettiva dopo la sua adesione alla NATO.

Nell’ambito di questa missione, l’aeronautica militare svedese (SwAF) contribuirà con i caccia Gripen a due distinte iniziative di difesa aerea in Polonia.

Una di queste missioni prevede la salvaguardia della NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU), un’operazione volta a garantire che il supporto militare e civile continui a raggiungere l’Ucraina.

“Oggi abbiamo presentato al Parlamento una proposta che prevede che la Svezia invii fino a otto Gripen per proteggere lo spazio aereo sopra la NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Essi agirebbero in una missione di difesa aerea della NATO per proteggere il supporto militare e civile all’Ucraina”, ha dichiarato Jonson.

Inoltre, la Svezia è stata invitata a contribuire all’enhanced Air Policing (eAP) della NATO sulla Polonia. Questa missione, prevista da aprile a giugno 2025, sarà la prima volta che gli aerei da combattimento svedesi verranno impiegati per il controllo aereo della NATO dal territorio alleato.

I Gripen svedesi non opereranno da soli. Secondo l’annuncio, la missione di sicurezza della NSATU e dei suoi snodi logistici chiave lungo il fianco orientale della NATO coinvolgerà anche la sorveglianza aerea e marittima, nonché la capacità di trasporto aereo.

Ciò suggerisce il probabile coinvolgimento di ulteriori mezzi della SwAF, tra cui il Saab 340/ASC 890 Airborne Early Warning and Control (AEW&C) Erieye, l’aereo per la raccolta di informazioni S 102B Korpen e l’aereo da trasporto Lockheed Martin C-130H Hercules.

Il ministro Jonson ha aggiunto: “La partecipazione all’Air policing sarà un’altra pietra miliare nel ruolo della Svezia come alleato della NATO. Domani, in prossimità del primo anniversario dell’adesione della Svezia alla NATO, siamo orgogliosi di poter contribuire con maggiore potenza di combattimento ai nostri alleati. La NATO ci rende più forti e più sicuri”.

La decisione della Svezia di inviare i suoi Gripen in Polonia si inserisce nel contesto di un’intensificazione degli sforzi della NATO per rafforzare la sicurezza lungo il suo fianco orientale, in risposta alle continue preoccupazioni per l’aggressione russa. Il dispiegamento evidenzia il crescente ruolo della Svezia all’interno della NATO e il suo impegno per la difesa collettiva.

Allo stesso tempo, la Polonia contribuirà alla missione di polizia aerea della NATO nel Baltico, che garantisce la sicurezza dello spazio aereo di Estonia, Lettonia e Lituania, tre Stati membri della NATO che non dispongono di proprie forze aeree da combattimento. Il dispiegamento polacco durerà da metà marzo a metà luglio.

È opportuno notare che per oltre 200 anni la Svezia ha perseguito una politica di non allineamento, con l’obiettivo di rimanere neutrale nei conflitti ed evitare alleanze militari, una tradizione che affonda le sue radici nella “Politica del 1812”. Tuttavia, nel marzo 2024, la Svezia entrerà nella NATO, segnando un cambiamento significativo nella sua politica estera e di sicurezza.

Potenziale trasferimento di jet Gripen dalla Svezia all’Ucraina

Questo sviluppo segue le discussioni sulla possibilità che la Svezia fornisca jet da combattimento Gripen all’Ucraina. L’amministratore delegato di Saab, Micael Johansson, ha recentemente espresso ottimismo sul fatto che la Svezia potrebbe approvare il trasferimento di jet Gripen JAS 39 all’Ucraina, una mossa che potrebbe migliorare significativamente le capacità di combattimento aereo del Paese, insieme agli F-16 americani e ai Mirage 2000 francesi recentemente acquistati.

“Senza saltare alle conclusioni [a livello politico], spero che ciò accada”, ha dichiarato Johansson. Ha delineato una visione a lungo termine in cui i piloti ucraini inizieranno l’addestramento in Svezia, aprendo la strada alla consegna iniziale di uno squadrone di jet Gripen variante C/D nel prossimo futuro.

Johansson ha anche suggerito che l’Ucraina potrebbe eventualmente ricevere il modello più avanzato Gripen E, pur riconoscendo che l’avanzamento di un tale piano dipenderà interamente dalle decisioni politiche.

Le autorità svedesi, tuttavia, sono rimaste caute nelle loro dichiarazioni pubbliche. In precedenza, gli alleati della NATO avevano chiesto che la Svezia rinunciasse a fornire i Gripen, in modo che i piloti ucraini potessero prima concentrarsi sulla padronanza dell’F-16, evitando le sfide logistiche e operative della transizione tra più tipi di aerei. Da allora, la Francia ha fornito a Kiev un numero limitato di jet Mirage.

L’aeronautica ucraina è passata gradualmente dai caccia MiG-29 e Su-27 di epoca sovietica ai velivoli occidentali per rafforzare la propria difesa contro l’aggressione russa.

Diversi Paesi della NATO, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia, si sono impegnati a fornire collettivamente circa 80 F-16, mentre la Francia ha contribuito con dei Mirage.

Gli analisti militari hanno auspicato che l’Ucraina riceva i caccia Gripen. Un rapporto del 2022 del Royal United Services Institute (RUSI) del Regno Unito ha identificato il Gripen come l’aereo da combattimento di fabbricazione occidentale più adatto alle esigenze dell’Ucraina.

Il rapporto ha evidenziato i principali vantaggi operativi, come la riduzione della vulnerabilità del Paese agli attacchi missilistici russi a lungo raggio e ha sottolineato le somiglianze tra le tattiche di combattimento aereo svedesi e ucraine.

La Svezia gestisce attualmente quasi 100 jet Gripen e prevede di espandere la propria flotta a 120 unità attraverso aggiornamenti e nuove acquisizioni. Mentre il Brasile rimane l’unico cliente per l’esportazione del modello avanzato Gripen E, la variante C/D è in servizio con la Repubblica Ceca, l’Ungheria, il Sudafrica e la Tailandia.