Adieu: la Francia chiude due basi nel Senegal, aperte dagli anni sessanta

Venerdì la Francia ha iniziato a consegnare le basi militari in Senegal, nell’ambito del ritiro delle truppe dalla nazione dell’Africa occidentale dove è presente dal 1960. Un evento epocale che segna la definitiva fine dell’impero cononiale francese.

Il ritiro segue la partenza delle forze francesi da Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad e Costa d’Avorio negli ultimi anni.

L’ambasciata francese a Dakar ha annunciato che le strutture e le abitazioni nei quartieri Marechal e Saint-Exupery della capitale sono state trasferite sotto il controllo senegalese.

Altre strutture “saranno restituite secondo il calendario concordato”, ha aggiunto, senza specificare la tempistica.

Il Senegal ha ottenuto l’indipendenza dalla Francia nel 1960, ma è rimasto uno dei più stretti alleati del suo ex dominatore coloniale in Africa occidentale.

Ma dopo la sua elezione nel 2024 , il nuovo governo del Senegal ha promesso di trattare la Francia come un partner straniero alla pari.

Le forze francesi si sono ritirate da altri Paesi africani e hanno lasciato la loro ultima base in Ciad alla fine di gennaio, dopo la fine a sorpresa degli accordi di cooperazione militare tra Parigi e N’Djamena.

Altre quattro ex colonie francesi – Niger, Mali, Repubblica Centrafricana e Burkina Faso – hanno sollecitato la Francia a ritirare le proprie truppe dai loro territori e si sono avvicinate alla Russia.

La presenza militare francese è diminuita anche in Costa d’Avorio e Gabon, nell’ambito di un piano di ristrutturazione dell’Africa occidentale e centrale.

Alla fine di febbraio, la Francia ha consegnato la base militare in Costa d’Avorio che aveva occupato per quasi 50 anni vicino alla capitale economica, Abidjan.

La base francese di Gibuti , che ospita circa 1.500 persone, non fa parte della riduzione. Parigi vuole farne un “punto di proiezione” per le “missioni” in Africa, dopo il ritiro delle sue forze dal Sahel.

Sovranità

Il presidente Bassirou Diomaye Faye , salito al potere con un programma di cambiamento e autosufficienza nazionale, ha annunciato a novembre che tutte le truppe francesi e straniere lasceranno il Senegal entro la fine del 2025.

Faye si descrive come un panafricanista di sinistra.

“Il Senegal è un Paese indipendente e sovrano e la sovranità non consente la presenza di basi militari (straniere) in un Paese sovrano”, ha dichiarato in un discorso tenuto a dicembre.

Il mese scorso la Francia ha annunciato di aver istituito una commissione congiunta con il Senegal per organizzare il ritiro delle truppe francesi e la restituzione dei siti entro la fine dell’anno.

L’ambasciata ha dichiarato venerdì che la commissione si è riunita per la prima volta il 28 febbraio. “La commissione ha anche avviato i lavori per la revisione del partenariato bilaterale in materia di difesa e sicurezza”, si legge in un comunicato.

Il personale locale che lavora per le forze armate francesi perderà il posto di lavoro il 1° luglio, ha scritto il comandante delle truppe in una lettera a un leader sindacale locale.

Le basi militari francesi a Dakar e dintorni impiegano direttamente 162 dipendenti, mentre tra le 400 e le 500 persone lavorano in industrie subappaltate.

Giovedì l’esercito francese ha organizzato un forum sulle carriere per offrire “opportunità di ricollocamento” all’interno delle aziende locali per i 162 che saranno licenziati.