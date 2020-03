POVERA PATRIA SE LO CHIEDE: ANDRA’ TUTTO BENE? Probabilmente no.

Vi proponiamo il trailer del programma Povera Patria, che andrà in onda nei prossimi giorni, e che pone la domanda che tutti si fanno? “Andrà tutto bene?”. La risposta, per l’economia, è semplice ed ovvia: NO.

"Choc economico" di Filippo Barone In seguito al #coronavirus, la situzione economica è ancora più drammatica… Il servizio di Filippo Barone #Patriae #economia #decretosalvaitalia Gepostet von Povera Patria am Mittwoch, 25. März 2020

Il programma presenta un caso, ma saranno centinaia le aziende che non riapriranno o che licenzieranno in massa a fronte di cadute del fatturato molto forti. Interi settori, come quelli del lusso, passeranno in secondo piano di fronte alla caduta mondiale che ci si attende dalla depressione mondiale legata al COVID-19 ed in teoria ci sarebbe spazio per una completa e totale riconversione industriale, ma questo richiederebbe una politica industriale nazionale più indipendente dai vari voleri europei ed anche un impegno dello Stato a sostenere cittadini ed imprenditoria. Per ora si vedono quattro soldi e solo parole, mentre gli altri paesi mettono quello che ritengono necessario, senza problemi.

Ora è il momento delle decisioni forti, ma il Governo trema, non sa cosa fare e cerca strade sbagliate.



