Pechino cala l’asso sull’IA: quasi 300 miliardi di dollari in data center per sfidare l’egemonia USA

Stati Uniti e Cina sono bloccati in una competizione a tutto campo, e al centro del ring oggi c’è l‘Intelligenza Artificiale. Non si tratta più solo di scrivere linee di codice per i modelli di frontiera, ma di una vera e propria rincorsa industriale per implementare l’IA nell’economia reale. L’obiettivo? Trasformare la potenza di calcolo in produttività tangibile, sorveglianza, vantaggio militare e supremazia industriale prima del prossimo decennio.

Il capitolo attuale di questa saga geopolitica si gioca sul cemento, sul silicio e sull’energia: la costruzione delle infrastrutture fisiche, ovvero i data center. Mentre l’Occidente si affida ai giganti privati, Pechino ha deciso di rispolverare la sua arma più letale: la pianificazione statale su scala titanica.

I numeri del piano cinese

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Bloomberg, la Cina si prepara a scatenare un piano di investimenti da 2.000 miliardi di yuan (circa 295-297 miliardi di dollari) nei prossimi cinque anni, dedicato esclusivamente allo sviluppo di data center.

La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme sta delineando una rete di centri di calcolo interconnessi che non saranno lasciati al libero mercato, ma verranno gestiti dai colossi di Stato come China Mobile e China Telecom. È l’approccio classico del Dragone: massicci investimenti infrastrutturali pubblici per creare un volano economico e tecnologico.

Le caratteristiche chiave di questa mobilitazione sono chiare:

Autarchia tecnologica: L’80% della tecnologia core dovrà essere di provenienza nazionale. Un chiaro segnale di benservito a colossi americani come Nvidia e AMD, a tutto vantaggio di campioni interni come Huawei, che riceveranno fikumi di ordini.

L’80% della tecnologia core dovrà essere di provenienza nazionale. Un chiaro segnale di benservito a colossi americani come Nvidia e AMD, a tutto vantaggio di campioni interni come Huawei, che riceveranno fikumi di ordini. Integrazione sistemica: Il piano si inserisce nel programma “Sei Reti”, unendo in un’unica strategia l’energia, l’acqua e la potenza di calcolo. Un’integrazione infrstrutturale unica.

Il piano si inserisce nel programma “Sei Reti”, unendo in un’unica strategia l’energia, l’acqua e la potenza di calcolo. Un’integrazione infrstrutturale unica. Reazione dei mercati: La notizia ha subito scaldato i listini, con titoli del settore come GDS Holdings e Vnet Group in forte rialzo, a dimostrazione che il mercato fiuta l’arrivo di un’enorme liquidità di Stato.

La divergenza economica: stato contro mercato

Se analizziamo le ricadute economiche, ci troviamo di fronte a due modelli speculari. Da una parte, Goldman Sachs stima che quest’anno le hyperscaler americane (le grandi aziende tech) investiranno circa 800 miliardi di dollari in infrastrutture IA. È un enorme sforzo trainato dai capitali privati. Dall’altra, la Cina risponde con un approccio centralizzato, fondendo finanza statale, infrastrutture energetiche e produzione interna di microchip.

L’asimmetria del conflitto: chi frena gli USA?

C’è però un dettaglio che non sfuggirà agli osservatori più attenti e che merita una punta di amara ironia. Mentre Pechino asfalta e costruisce a ritmi serrati, la competizione si sposta anche sul piano dell’informazione.

Il Bitcoin Policy Institute ha lanciato un allarme su una possibile guerra asimmetrica: dietro alcune delle campagne occidentali contro la costruzione di data center per l’IA (spesso ammantate di motivazioni ecologiste o sociali), ci sarebbero fondi opachi e influenze legate a Pechino. In sintesi, la strategia cinese potrebbe essere duplice: accelerare al massimo la propria infrastruttura interna e, contemporaneamente, finanziare chi mette i bastoni tra le ruote allo sviluppo americano. Un capolavoro di pragmatismo machiavellico.

Ci stiamo addentrando in un mondo nuovo, dove chi controllerà le reti di calcolo dominerà le catene del valore globale. E mentre l’Occidente si interroga sui propri limiti, la Cina ha già acceso le betoniere.