Trump ordina un attacco agli Houthi. Colpita la capitale dello Yemen Sana

Donald Trump ha ordinato sabato una serie di attacchi aerei contro le zone controllate dagli Houthi in Yemen, promettendo di usare “una forza letale schiacciante” fino a quando i ribelli Houthi sostenuti dall’Iran non cesseranno i loro attacchi alla navigazione lungo un corridoio marittimo vitale. Gli Houthi hanno dichiarato che 13 civili sono stati uccisi nella capitale Sanaa.

“I nostri coraggiosi combattenti stanno effettuando in questo momento attacchi aerei contro le basi, i leader e le difese missilistiche dei terroristi per proteggere i mezzi marittimi, aerei e navali americani e per ripristinare la libertà di navigazione”, ha dichiarato Trump in un post sui social media. “Nessuna forza terroristica impedirà alle navi commerciali e navali americane di navigare liberamente sulle vie d’acqua del mondo”.

Ha anche avvertito l’Iran di smettere di sostenere il gruppo ribelle, promettendo di ritenere il Paese “pienamente responsabile” per le azioni del suo proxy. Il monito arriva due settimane dopo che il leader degli Stati Uniti ha inviato una lettera ai leader iraniani offrendo un percorso per riavviare i colloqui bilaterali tra i Paesi sul programma di armi nucleari che l’Iran sta portando avanti. Trump ha dichiarato che non permetterà che diventi operativo.

Gli Houthi hanno segnalato esplosioni nel loro territorio sabato sera, a Sanaa e nella provincia settentrionale di Saada, roccaforte dei ribelli al confine con l’Arabia Saudita. Immagini online hanno mostrato pennacchi di fumo nero sopra l’area del complesso aeroportuale di Sanaa, che comprende una vasta struttura militare.

L’ufficio stampa degli Houthi ha dichiarato che gli attacchi statunitensi hanno colpito un quartiere residenziale nel distretto settentrionale di Sanaa, Shouab. I residenti hanno detto che almeno quattro attacchi aerei hanno scosso il quartiere di Geraf Est, terrorizzando donne e bambini.

“Le esplosioni sono state molto forti”

La Geraf orientale ospita strutture militari in mano agli Houthi e un quartier generale dell’ufficio politico dei ribelli, situato in un’area densamente popolata.

Gli attacchi degli Houthi al naviglio mercantile erano ricominciati alcuni giorni fa, come risposta al blocco delle forniture alla Striscia di Gaza da parte di Israele. Ora abbiamo il primo vero segnale di attività militare di Trump, ed è rivolto alla riapertura dei traffici internazionali colpendo uno dei suoi maggiori avversari.