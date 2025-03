Paesi europei potrebbero sviluppare armi nucleari? La Germania si…

La prospettiva di costruire una deterrenza nucleare da zero non è certo un’impresa semplice, ma con gli Stati Uniti che sembrano allontanarsi dall’Europa, l’idea ha iniziato a riemergere con forza.

“La Polonia deve perseguire le capacità più avanzate, comprese le armi nucleari e le moderne armi non convenzionali”, ha dichiarato il primo ministro polacco Donald Tusk al parlamento del suo paese all’inizio di questo mese. “Questa è una seria corsa – una corsa per la sicurezza, non per la guerra”.

Arrivando in un momento in cui l’amministrazione Trump ha segnalato un sostanziale disimpegno dalla protezione dell’Europa, la dichiarazione di Tusk sembra suggerire una potenziale svolta verso la proliferazione di armi nucleari in Europa, qualcosa in contrasto con decenni di politica europea.

Mentre rimangono interrogativi sull’impegno continuo degli Stati Uniti nel loro ruolo di garante della sicurezza nucleare europea, la Cina sta espandendo il suo arsenale nucleare. E la Russia, che mantiene il più grande arsenale di testate nucleari del mondo, invoca ripetutamente la minaccia di usarle per avvertire la NATO e l’UE di non farsi coinvolgere militarmente direttamente in Ucraina.

Il quadro generale solleva due difficili domande: come può l’Europa mantenere una deterrenza nucleare a livello continentale? Ed esiste la possibilità che altri paesi si uniscano al club nucleare?

Sebbene alcuni stati europei possiedano alcuni degli elementi necessari per sviluppare una capacità di armi nucleari indipendente, gli esperti ritengono che le probabilità che un altro stato europeo si doti di armi nucleari siano scarse.

Partire da zero: una sfida infrastrutturale

Secondo Fabian Rene Hoffmann, ricercatore presso l’Oslo Nuclear Project, anche se una delle potenze NATO europee desiderasse sviluppare le proprie armi nucleari piuttosto che semplicemente ospitarle, si troverebbe al punto di partenza.

“Il problema principale che i paesi europei devono affrontare è che o non dispongono dell’infrastruttura nucleare civile per avviare un programma di armi nucleari, oppure, se hanno un’infrastruttura nucleare civile, questa è altamente ‘resistente alla proliferazione'”, ha spiegato a Euronews.

“Ad esempio, Finlandia e Svezia hanno solo reattori ad acqua leggera, che non sono adatti alla produzione di plutonio di grado militare. Inoltre, nessuno di questi paesi dispone di impianti di riprocessamento chimico necessari per separare gli isotopi desiderati da quelli indesiderati nella produzione di materiale fissile.”

“Quindi, anche se volessero avviare un programma nucleare, non potrebbero farlo con la loro infrastruttura esistente, almeno nel breve termine. Questo è il caso di tutti gli stati europei non dotati di armi nucleari con un programma nucleare civile in questo momento.”

Hoffman ha riconosciuto un’argomentabile eccezione: la Germania.

“Sebbene non disponga più di una significativa infrastruttura nucleare civile, ha una grande scorta di uranio altamente arricchito a scopo di ricerca”, ha spiegato. “Teoricamente, questa scorta potrebbe essere riutilizzata nell’ambito di uno sforzo per creare materiale fissile di grado militare.”

“Ma anche in quel caso sarebbe sufficiente solo per circa 5-15 testate nucleari, quindi non sarebbe sufficiente per dispiegare quella che chiamiamo una deterrenza nucleare ‘robusta’.”

Aprire l’ombrello: le opzioni esistenti

Le due potenze nucleari europee, Regno Unito e Francia, si trovano di fronte a importanti decisioni sul loro futuro nucleare.

Allo stato attuale, la limitata deterrenza sottomarina del Regno Unito sta affrontando un futuro incerto. La flotta utilizzata per trasportare i suoi missili è obsoleta e deve essere sostituita, e, cosa ancora più urgente, i missili stessi sono prodotti e stoccati in una base statunitense, il che significa che la deterrenza britannica dipende in modo insolito dalla partecipazione di un altro stato.

La deterrenza francese, al contrario, è più ampia e indipendente dalla NATO, e non è limitata ai sottomarini. Ciò significa che potrebbe potenzialmente essere “schierata in avanti” altrove in Europa, ma, come ha spiegato Hoffman, questa non è un’idea così semplice come sembra.

“Nelle nazioni ospitanti si dovrebbero costruire infrastrutture, in particolare bunker”, ha detto a Euronews. “Direi anche che schierare in avanti armi nucleari francesi in Germania non farebbe molta differenza. Semmai, dovrebbero essere schierate in avanti negli stati di prima linea”, cioè nei paesi che si affacciano sulla Russia, inclusa la Polonia.

I suoi commenti arrivano dopo che la Polonia ha dichiarato di gradire che testate nucleari statunitensi fossero schierate sul suolo polacco. Quindi la mossa è superflua e poco probabile.

Fuori dall’ombra: la fine di un’era?

Dopo la fine della Guerra Fredda e la dissoluzione del Patto di Varsavia, la Polonia si liberò delle armi nucleari sovietiche che erano state di stanza sul suo territorio. Come la maggior parte dei paesi europei, da allora ha aderito a vari accordi internazionali per limitare la diffusione delle armi nucleari, tra cui il Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari e il Trattato sulla proibizione totale degli esperimenti nucleari.

Se la Polonia o un altro stato europeo iniziassero a sviluppare le proprie armi nucleari, abbandonerebbero una norma che ha dominato in Occidente per tre decenni.

Il regime globale di non proliferazione nucleare, altamente sviluppato, si è a lungo concentrato sul contenimento del programma di armi della Corea del Nord, sull’impedimento dell’arricchimento di grado militare in Iran e sulla prevenzione dei flussi internazionali incontrollati di uranio, plutonio e dei componenti necessari per arricchirne una quantità sufficiente a creare un dispositivo nucleare praticabile.

La prospettiva che uno stato europeo sviluppi armi da solo non era prevista, ma ciò non significa che un aspirante proliferatore sarebbe in grado di farlo sottotraccia.

“Nessuno degli stati europei non dotati di armi nucleari sarebbe probabilmente in grado di proliferare segretamente”, ha detto Hoffman. “Proprio come in qualsiasi altra parte del mondo, le infrastrutture nucleari e i beni correlati al nucleare in Europa sono sotto la stretta sorveglianza dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, il che significa che qualsiasi deviazione verrebbe molto probabilmente notata.”

Detto questo, le agenzie e i monitor globali incaricati del lavoro di non proliferazione sono costretti a tenere il passo con le nuove tecnologie che minacciano di rendere più facile la proliferazione illecita.

Il nucleare a basso costo: una minaccia emergente

Particolarmente preoccupante è la produzione additiva, o stampa 3D. Il Center for Strategic and International Studies con sede negli Stati Uniti ha avvertito che potrebbe contribuire a “creare percorsi volatili verso capacità e armi nucleari”, con aspiranti proliferatori potenzialmente in grado di eludere la consueta sorveglianza stampando in casa componenti difficili da importare.

Finora, lo sforzo internazionale di non proliferazione si è in gran parte concentrato sul rendere il più difficile possibile per un paese “canaglia” sviluppare un’arma – e in un mondo di stampa 3D, intelligenza artificiale e altre tecnologie in rapido sviluppo, i mezzi con cui i paesi vengono fermati dalla proliferazione illecita potrebbero dover cambiare.

Un esempio storico incombe qui. A metà del XX secolo, il Sudafrica dell’apartheid iniziò a testare ordigni nucleari, producendo infine sei testate che teoricamente potevano essere montate su missili balistici intercontinentali.

Crucialmente, il paese arricchì il proprio uranio di grado militare con un metodo chiamato processo di separazione a vortice Helikon, un metodo ad alta intensità energetica ma relativamente economico che alcuni esperti temono possa essere utilizzato per arricchire almeno una piccola quantità di uranio fissile oggi.

Il Sudafrica finora rimane l’unico stato nella storia ad aver sia sviluppato le proprie armi nucleari sia ad avervi rinunciato, abbandonando la sua deterrenza e i programmi di missili balistici con la fine dell’apartheid e della Guerra Fredda.

Ma la storia del suo sforzo di proliferazione a basso costo testimonia il fatto che, anche con un intenso controllo internazionale sui componenti vitali a duplice uso e sui materiali radioattivi, uno stato sufficientemente determinato a costruire una deterrenza nucleare potrebbe teoricamente trovare un modo per farlo in casa.

Se una qualsiasi delle nazioni europee di oggi compirebbe un passo così radicale, mettendosi potenzialmente nello stesso club della Corea del Nord, è un’altra questione – ma il comportamento degli Stati Uniti e della Russia nel prossimo futuro potrebbe ancora essere il fattore determinante.