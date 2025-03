Ostilità Canada – USA: i fra i due Paesi voli crollano del 75%

Le continue minacce del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di fare del Canada il 51° Stato degli Stati Uniti d’America hanno una conseguenza non voluta. Secondo gli ultimi dati, le prenotazioni anticipate dei voli tra Canada e Stati Uniti sono diminuite fino al 75% nei prossimi mesi.

La società di analisi dell‘aviazione OAG ha recentemente pubblicato i dati sulle prenotazioni anticipate dei voli dal Canada agli Stati Uniti. Sebbene molti analisti avessero previsto un calo delle prenotazioni, l’entità del calo ha scioccato tutti.

Secondo i dati, il numero di biglietti prenotati per i prossimi sei mesi è sceso dal 71 al 75% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Crollo dei viaggi aerei tra Stati Uniti e Canada

I dati dell’OAG mostrano un’allarmante diminuzione del numero di prenotazioni anticipate di biglietti aerei dal Canada agli Stati Uniti.

Ad esempio, nel marzo 2024 sono stati prenotati ben 1,2 milioni di biglietti aerei per il mese di aprile 2024 per i viaggi aerei tra Canada e Stati Uniti.

Nel marzo 2025, invece, sono stati prenotati solo 295.982 biglietti aerei per il mese di aprile 2025, con un calo del 75,7%.

Questa stessa tendenza continuerà almeno fino a settembre.

Per il mese di maggio, mentre nel marzo 2024 erano stati prenotati 817.912 biglietti aerei, nel marzo 2025 ne sono stati prenotati solo 226.980, registrando un calo del 72,2%.

Allo stesso modo, giugno ha registrato un calo del 71,6% nelle prenotazioni di biglietti aerei a termine rispetto all’anno precedente. Luglio ha registrato un calo del 71,4%, agosto del 71,9% e settembre del 71,8%.

Questi numeri dimostrano che il mercato dei viaggi aerei tra Canada e Stati Uniti sta vivendo una flessione prolungata. I numeri sono significativi anche per il volume del calo, con una media superiore al 70% per sei mesi.

Come rispondono le compagnie aeree

Il mercato dei viaggi aerei tra Canada e Stati Uniti è importante per le sue dimensioni. In prospettiva, per il mese di aprile 2024 sono stati prenotati oltre 1,2 milioni di biglietti aerei dal Canada agli Stati Uniti. Un calo del 70% in questo mercato è enorme e le compagnie aeree sono destinate a modificare le loro strategie in base alle mutevoli dinamiche del mercato.

Tuttavia, finora le compagnie aeree sono state lente nel rispondere a queste dinamiche di mercato in evoluzione.

Secondo i dati dell’OAG, da aprile a settembre le compagnie aeree hanno ridotto gli orari tra i due Paesi di una percentuale variabile tra l’1,6% e il 3,5%. Nulla, se confrontato con il calo della domanda.

Tuttavia, se le tendenze attuali persistono, le compagnie aeree dovranno apportare modifiche molto più significative ai loro programmi.

Air Canada sarebbe la più colpita da questi cambiamenti, dato che la compagnia aerea ha la più grande rete transfrontaliera tra i due Paesi.

Questi numeri dell’OAG confermano essenzialmente quanto indicato dalla ricerca di Leger a febbraio. La ricerca ha rilevato che quasi la metà dei canadesi è meno propensa a viaggiare negli Stati Uniti nel 2025.

“Con le tensioni politiche in corso e l’evoluzione delle relazioni tra Canada e Stati Uniti, quasi la metà dei viaggiatori canadesi (48%) dichiara di essere meno propensa a visitare gli Stati Uniti nel 2025 rispetto all’anno scorso. Al contrario, solo uno su dieci (10%) afferma di essere più propenso a viaggiare verso sud, mentre il 43% non dichiara alcun cambiamento nelle proprie intenzioni di viaggio negli Stati Uniti”, si legge nel rapporto di Leger.

La ricerca ha anche rilevato che la maggior parte dei canadesi che rinunciano a viaggiare negli Stati Uniti a causa delle tensioni in corso, probabilmente viaggeranno invece all’interno del Canada.

“Per coloro che evitano gli Stati Uniti, l’alternativa principale è rappresentata dai viaggi interni al Canada. Sei su dieci (61%) di coloro che sono meno propensi a visitare gli Stati Uniti intendono invece esplorare il Canada: il 30% viaggerà all’interno della propria provincia, mentre il 31% visiterà un’altra provincia del Canada. Nel frattempo, un terzo (33%) ha in programma di viaggiare al di fuori del Nord America e il 6% ha in programma di saltare del tutto il viaggio”, si legge nel rapporto.

Altri fattori che influenzano i viaggi aerei

Se le minacce di Trump e la più ampia disputa commerciale tra Canada e Stati Uniti hanno certamente contribuito a deprimere la domanda di viaggi aerei tra i due Paesi, anche altri fattori sono in gioco.

Anche una serie di incidenti aerei, quest’anno e l’anno scorso, ha contribuito alla riduzione della domanda di viaggi aerei. Anche due gravi incidenti negli Stati Uniti e in Canada potrebbero aver influito sul mercato dei viaggi aerei tra questi due Paesi.

All’inizio del mese, la CNN ha citato Ed Bastian, amministratore delegato di Delta Air Lines, secondo cui il crollo dei viaggi che le compagnie aeree stanno vivendo quest’anno è potenzialmente causato almeno in parte da due recenti incidenti, uno che ha coinvolto un aereo di Delta Air Lines e l’altro di American Airlines.

Parlando alla conferenza degli investitori di JPMorgan Chase, Ed Bastian ha detto: “Ha causato molto shock tra i consumatori”.

Sebbene Bastion non abbia specificato l’entità del rallentamento delle vendite di biglietti, la sua compagnia ha dimezzato le previsioni di crescita delle vendite per il trimestre, indicando che i problemi sono in agguato.

Delta ha dichiarato che il calo della fiducia dei consumatori e l’incertezza economica stanno avendo un impatto negativo anche sui viaggi aerei.

“Abbiamo assistito a uno stallo piuttosto immediato sia dei viaggi aziendali che delle prenotazioni”, ha osservato. “La fiducia dei consumatori e la certezza di viaggiare in aereo hanno iniziato a diminuire un po’ quando sono arrivate le domande sulla sicurezza”.

Anche Robert Isom, amministratore delegato di American Airlines, ha espresso sentimenti simili a quelli di Bastion. Isom ha dichiarato che l’incidente ha influito in modo significativo sulle proiezioni dei ricavi della compagnia per il trimestre, inferiori alle aspettative.

Comunque le compagnie aeree americane e canadesi dovranno trovare qualche via per compensare le minori entrate per la caduta del traffico. Probabilmente rafforzeranno le rotte interne verso le località vacanziere, o, per il Canada, verso l’Europa.