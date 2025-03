La fusione fra X e xAI toglie dalle grane Tesla

Elon Musk ha ottenuto un prestito multimiliardario utilizzando le azioni Tesla come garanzia per finanziare l’acquisizione di Twitter (ora ribattezzata X).

Negli ultimi mesi, il prezzo delle azioni Tesla è stato dimezzato a causa di una confluenza di fattori: il rallentamento della domanda di veicoli elettrici a causa degli alti tassi di interesse , il cambiamento delle politiche sui veicoli elettrici sotto l’amministrazione Trump, la volatilità del mercato guidata dalle tensioni commerciali e la pressione di una rivoluzione cromatica coordinata guidata da ONG e nota come “ Tesla Takedown ”, che mira a far crollare le azioni per far scattare gli obblighi di rimborso del prestito legato al capitale azionario dato in garanzia da Musk.

In breve, la volatilità delle azioni Tesla ha lasciato Musk fortemente esposto all’attivazione di potenziali soglie di rimborso del prestito – che, secondo i rapporti, si sarebbero verificate a partire da 114 dollari – fino ad oggi. Rimborsare il prestito potrebbe creare dei problemi, nel momento in cui X non ha una grossa liquidità.

Venerdì sera, Musk ha annunciato la fusione di X con la sua startup di AI, xAI, in una transazione interamente azionaria che rafforza la sua posizione finanziaria, protegge gli azionisti di Tesla e rende la rivoluzione del colore Tesla Takedown ampiamente inefficace nel raggiungere l’obiettivo prefissato.

Musk ha illustrato l’acquisizione di X da parte di xAI:

xAI ha acquisito X in una transazione interamente azionaria. La combinazione valuta xAI 80 miliardi di dollari e X 33 miliardi di dollari (45 miliardi di dollari meno 12 miliardi di dollari di debito).

Dalla sua fondazione, due anni fa, xAI è diventato rapidamente uno dei principali laboratori di intelligenza artificiale al mondo, costruendo modelli e centri dati a velocità e scala senza precedenti.

X è la piazza digitale dove più di 600 milioni di utenti attivi si recano per trovare una fonte di verità in tempo reale e, negli ultimi due anni, si è trasformata in una delle aziende più efficienti al mondo, posizionandosi in modo da garantire una crescita futura scalabile.

I futuri di xAI e X sono intrecciati . Oggi facciamo ufficialmente il passo di unire dati, modelli, calcolo, distribuzione e talento. Questa unione libererà un immenso potenziale fondendo le capacità e le competenze avanzate di xAI in materia di AI con la vasta portata di X. L’azienda combinata offrirà esperienze più intelligenti e significative a miliardi di persone, rimanendo fedele alla nostra missione principale di ricerca della verità e di avanzamento della conoscenza. Questo ci permetterà di costruire una piattaforma che non si limita a riflettere il mondo, ma accelera attivamente il progresso umano.

. Oggi facciamo ufficialmente il passo di unire dati, modelli, calcolo, distribuzione e talento. le capacità e le competenze avanzate di xAI in materia di AI con la vasta portata di X. L’azienda combinata offrirà esperienze più intelligenti e significative a miliardi di persone, rimanendo fedele alla nostra missione principale di ricerca della verità e di avanzamento della conoscenza. Vorrei riconoscere la grande dedizione di tutti i dipendenti di xAI e X che ci ha portato a questo punto. Questo è solo l’inizio.

Musk possiede e controlla privatamente sia xAI sia X. La transazione è strutturata come uno scambio di azioni, con gli investitori di X che ricevono in cambio azioni di xAI. Le due società hanno investitori comuni, tra cui Fidelity Management, Kingdom Holding Co dell’Arabia Saudita, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital e Vy Capital.

Musk, anche amministratore delegato di Tesla e SpaceX, ha acquistato Twitter in un’operazione da 44 miliardi di dollari nel 2022. L’amministratore delegato di X Linda Yaccarino ha scritto ieri sera su X: “Il futuro non potrebbe essere più luminoso”.

Nel post di Musk su X in cui annunciava l’acquisizione, si leggeva che l’accordo era volto a “fondere” la startup di intelligenza artificiale e la piattaforma di social media per creare “una piattaforma che non si limita a riflettere il mondo, ma accelera attivamente il progresso umano”. Tuttavia, la mossa elimina anche il rischio che Musk subisca una liquidazione forzata del prestito a margine da 12,5 miliardi di dollari sostenuto dalle sue azioni Tesla. Adesso Musk ha una società molto più grande, molto più capitalizzata, da 80 miliardi, che, se necessario, più garantire o rimborsare direttamente il prestito.

I movimento “Takedown Tesla” possono andare pure avanti: riusciranno solo a danneggiare una società americana…