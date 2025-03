Nord Stream Potrebbe tornare: parola di TotalEnergies

L’amministratore delegato di TotalEnergies, Patrick Pouyanne, ha dichiarato mercoledì che i gasdotti Nord Stream dalla Russia alla Germania, ormai in disuso, potrebbero tornare in servizio a un certo punto, poiché l’industria europea avrebbe bisogno del gas russo per rimanere competitiva.

“Non sarei sorpreso se due dei quattro (tornassero) in funzione, non quattro su quattro”, ha detto Patrick Pouyanne durante un evento industriale nella capitale tedesca, Berlino, come riportato da Reuters . “Non c’è modo di essere competitivi contro il gas russo con il GNL che arriva da qualsiasi parte”, ha aggiunto il dirigente. Ricordiamo che le tubazioni sottomarine erano quattro, due di Nord Stream e due di Nord Stream Due.

Alla fine di settembre 2022 sono state scoperte perdite di gas nei gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico.

Il Nord Stream 2 non è mai stato messo in funzione dopo che la Germania ha interrotto il processo di certificazione in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. La Russia, da parte sua, ha chiuso il Nord Stream 1 a tempo indeterminato all’inizio di settembre del 2022, sostenendo l’impossibilità di riparare le turbine a gas a causa delle sanzioni occidentali.

Ma nelle ultime settimane si sono intensificate le speculazioni sul fatto che il rilancio dei gasdotti potrebbe essere parte di un accordo per la fine della guerra in Ucraina.

All’inizio di questo mese, il ministro dell’Economia e dell’Energia uscente della Germania, Robert Habeck, ha dichiarato che le idee di far rivivere i gasdotti Nord Stream dalla Russia alla Germania sono “una direzione di discussione sbagliata” .

“Gli ucraini sono ancora sotto l’aggressione della Russia. Quindi penso che parlare del potenziale del Nord Stream 2 o del Nord Stream 1, se verrà riparato, sia una direzione di discussione completamente sbagliata”, ha detto Habeck.

In risposta alle notizie su un ripristino dei gasdotti, all’inizio del mese il Ministero dell’Economia tedesco ha dichiarato di non essere disposto né di avere intenzione di discutere un riavvio del gasdotto.

Il Ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna, da parte sua, ha dichiarato : “Il posto giusto per il Nord Stream 2 è in fondo al mare, in pezzi, non sul mercato energetico dell’UE”.

Però la tentazione del gas a costi contenuti è molta e l’Ucraina ha danneggiato l’accesso dei gasdotti russi al proprio territorio. Quindi Nord Stream, nonostante tutto, potrebbe essere un’opzione interessante