L’idea di resuscitare il gasdotto Nord Stream dalla Russia alla Germania è “una direzione di discussione sbagliata”, ha dichiarato lunedì il ministro tedesco uscente dell’Economia e dell’Energia Robert Habeck.

“Gli ucraini sono ancora sotto l’aggressione della Russia. Quindi penso che parlare del potenziale del Nord Stream 2 o del Nord Stream 1, se verrà riparato, sia completamente sbagliato”, ha detto Habeck oggi a Bruxelles, come riportato da Reuters .

Ricordiamo che nel settembre 2022 vennero scoperte falle in ciascuno dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico.

Il Nord Stream 2 non è mai stato messo in funzione dopo che la Germania ha interrotto il processo di certificazione in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. La Russia, da parte sua, ha chiuso il Nord Stream 1 a tempo indeterminato all’inizio di settembre del 2022, sostenendo l’impossibilità di riparare le turbine a gas a causa delle sanzioni occidentali.

Ma nelle ultime settimane si sono intensificate le speculazioni sul fatto che il rilancio dei gasdotti potrebbe essere parte di un accordo per la fine della guerra in Ucraina.

All’inizio di marzo, il Financial Times ha riferito che un’ex spia e amico intimo del presidente russo Vladimir Putin stava cercando di avviare colloqui per rilanciare il gasdotto Nord Stream 2 verso l’Europa con il sostegno di investitori statunitensi.

Secondo fonti del FT a conoscenza dei colloqui, l’avvicinamento all’amministrazione Trump per quanto riguarda il Nord Stream fa parte degli sforzi per raggiungere un accordo sulla fine della guerra in Ucraina e per ravvivare le relazioni economiche più ampie tra Stati Uniti e Russia.

In risposta a queste notizie, all’inizio del mese il Ministero dell’Economia tedesco ha dichiarato di non essere disposto a discutere il riavvio del gasdotto.

“L’indipendenza dal gas russo è di importanza strategica per il governo tedesco in termini di politica di sicurezza e si attiene ad essa”, ha dichiarato il ministero.

Il ministro degli Esteri estone Tsahkna, da parte sua, ha dichiarato : “Il posto giusto per il Nord Stream 2 è in fondo al mare, in pezzi, non sul mercato energetico dell’UE”.

“Invece, stiamo accogliendo le forniture di gas dagli Stati Uniti all’UE, non dalla Russia”, ha aggiunto il ministro.

Questo signifca che l’attuale ministro dell’Energia tedesco condanna la Germania alla permanente povertà energetica. Chissà se il suo successore la penserà come lui.