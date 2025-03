I negoziati di coalizione tra CDU/CSU e SPD in Germania entrano in una fase cruciale, con documenti dei gruppi di lavoro che rivelano sia accordi, sia profonde divergenze. Un punto centrale è la riforma dell’indennità di cittadinanza, insieme a potenziali aumenti fiscali che potrebbero impattare significativamente la classe media e i redditi più alti.

Riforma del Reddito di Cittadinanza: Ritorno al Passato?

I negoziatori hanno concordato di sostituire l’attuale indennità di cittadinanza con una “nuova previdenza di base“. Questo cambiamento segna un ritorno alle politiche di “Hartz IV”, con la reintroduzione della priorità di collocamento, che obbliga i beneficiari ad accettare rapidamente un lavoro, qualsiasi, anche se di basso livello.

Tluttavia, è prevista una tutela speciale per coloro che non possono accedere al mercato del lavoro a causa di barriere all’occupazione, che potranno beneficiare di qualificazioni e misure di riabilitazione e riaddestramento.

Le sanzioni per chi rifiuta ripetutamente un lavoro ragionevole saranno inasprite, con la possibilità di revoca totale dei benefici. Tuttavia, i negoziatori dovranno rispettare la giurisprudenza della Corte costituzionale federale, che ha stabilito limiti ai tagli dei sussidi.

Altre modifiche includono:

Il ritorno al vecchio metodo di calcolo dell’indennità, che ritarda l’adeguamento all’inflazione. Questo si farà sentire sia nelle tasche dei cittadini, sia sull’inflazione, che dovrebbe rallentare nella componente core.

Misure più severe contro il lavoro nero e l’abuso dei sussidi.

Possibile criminalizzazione dello scambio di buoni acquistati con carte di pagamento.

Riduzione dei benefici per rifugiati e persone con obbligo di lasciare il paese.

Revisione di tutte le prestazioni sociali tramite un “rapporto sull’efficacia dello stato sociale”.

Alla fine vengono semplicemente ritoccate alcune delle storture maggiori del reddito di cittadinanza, che avevano creato delle forti storture, con i cittadini che prendevano più soldi da disoccupati che lavorando.

Aumenti Fiscali: Chi Pagherà il Conto?

Sul fronte fiscale, si prevede un alleggerimento per la classe media, con l’aliquota massima del 42% applicata gradualmente ai redditi superiori a 80.000 euro. Tuttavia, la SPD spinge per aumenti significativi per i redditi più alti, tra cui:

Aumento dell’aliquota massima al 47% per redditi superiori a 83.600 euro, il che significa più cittadini con residenza nel Lichtenstein…

Aumento dell’imposta patrimoniale e sui redditi da capitale.

Reintroduzione dell’imposta patrimoniale per le grandi fortune.

Tassazione dei redditi da criptovalute.

Questi aumenti sono oggetto di forte dibattito e potrebbero non essere accettati dalla CDU/CSU, ma intanto vengono discussi. Sono tutti punti che la CDU si era impegnata a combattere in campagna elettorale. Questa muova pressa fiscale porterebbe ad un’ulteriore delocalizzazione dei capitali e delle aziende.

La CDU discute di punti che aveva rifiutato in campagna elettorale

Politica migratoria. Si parla di misure più restrittive, inclusi possibili respingimenti alle frontiere e sospensione del ricongiungimento familiare. La SPD si oppone e, nel frattempo, è arrivato un aereo con 174 afgani a bordo è arrivato a Hannover.

Si parla di misure più restrittive, inclusi possibili respingimenti alle frontiere e sospensione del ricongiungimento familiare. La SPD si oppone e, nel frattempo, è arrivato un aereo con 174 afgani a bordo è arrivato a Hannover. Politica estera e di sicurezza: Rafforzamento del ruolo della Germania nella NATO e aumento degli investimenti nella difesa, con disaccordi sulla coscrizione obbligatoria. La CDU si era impegnata ad applicarla, in qualche forma, invece la SPD è opposta, ma entrambe concordano nel riarmo, forse l’unico vero punto di unione della coalizione.

Rafforzamento del ruolo della Germania nella NATO e aumento degli investimenti nella difesa, con disaccordi sulla coscrizione obbligatoria. La CDU si era impegnata ad applicarla, in qualche forma, invece la SPD è opposta, ma entrambe concordano nel riarmo, forse l’unico vero punto di unione della coalizione. Politica dei trasporti: Riforma delle ferrovie e, soprattutto , introduzione dei limiti di velocità e dei pedaggi in autostrada, con diverse ipotesi in campo, fra cui una che prevede il pedaggio SOLO per la tratta verso l’Italia! Quindi nuovi incentivi per le auto elettriche, ch senza i soldi pubblici non vengono vendute.

Riforma delle ferrovie e, soprattutto , introduzione dei limiti di velocità e dei pedaggi in autostrada, con diverse ipotesi in campo, fra cui una che prevede il pedaggio SOLO per la tratta verso l’Italia! Quindi nuovi incentivi per le auto elettriche, ch senza i soldi pubblici non vengono vendute. Politica climatica ed energetica: Abbandono graduale del carbone entro il 2038, con disaccordi sull’energia nucleare e sulla legge sul riscaldamento.

Le trattative sono in una fase delicata, ma vengono percepite come un autentico tradimento delle promesse elettorali della CDU, che andavano in direzione completamente opposta. Il cancelliere in pectore Merz sta rimangiandosi tutte le promesse fatte , soprattutto dal punto di vista fiscale ed economico, e tutto questo per andare incontro alla SPD, che ha un programma completamente diverso.

Perfino i commentatori politici moderati, come Don Alfonso su Welt, si rendono conto che la politica della CDU è solo un enorme tradimento del mandato elettorale e un grosso regalo all’unica opposizione seria rimasta: quella di AfD. Il secondo partito messo ai margini del parlamento, ma che rischia, con questo tipo di governo, di diventare il primo.