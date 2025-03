Il “Dottor Rame”. Volatilità fra dazi e speranze di crescita industriale

Il “Dottor “rame, un metallo fondamentale per l’industria, sta vivendo un periodo di grande fermento. Spesso definito “Dottore”, perché a causa del suo ampio uso, è un indicatore della crescita del settore industriale.

Come avvenuto con l’Oro, i prezzi sono saliti alle stelle, soprattutto negli Stati Uniti, e le previsioni sul futuro sono un vero rebus, con i dazi sull’importazione che giocano un ruolo da protagonista.

Quanto costa il rame oggi?

In questo momento, il rame è un metallo prezioso. A fine marzo 2025, a New York, i contratti futuri hanno toccato cifre record, arrivando a 5.374 dollari per libbra, per poi stabilizzarsi intorno ai 5.24 dollari. Anche a Londra, il rame si fa pagare caro, con un prezzo di circa 9.978 dollari a tonnellata.

Cosa succederà ai prezzi del rame?

Prevedere il futuro del rame è come guardare in una sfera di cristallo, soprattutto a causa della possibile introduzione di tasse sull’importazione negli Stati Uniti.

Se arrivano i dazi: Immaginate che gli Stati Uniti decidano di tassare pesantemente il rame importato. Questo farebbe schizzare i prezzi alle stelle per chi compra rame in America. Il risultato? Probabilmente meno rame comprato dagli americani e un possibile calo dei prezzi a Londra, dove il rosso metallo costerebbe meno. Quindi avremmo un ribaltamento della situazione attuale: il metallo sul Comex, il mercato americano, verrebbe a costare di più rispetto al mercato di Londra.

Alcuni esperti pensavano che questi dazi sarebbero arrivati più avanti, ma sembra che la decisione potrebbe essere presa prima del previsto.

Se i dazi non arrivano o sono leggeri: Se gli Stati Uniti ci ripensano sui dazi, o li rendono meno pesanti, la forte richiesta di rame a livello mondiale potrebbe continuare a far salire i prezzi. Pensate a quanta energia serve per le auto elettriche e per produrre energia pulita: tutto questo richiede rame. E la Cina continua a crescere, con la sua fame di metalli.

Perché questi dazi sono così importanti?

L’idea di tassare il rame importato negli Stati Uniti sta scombussolando il mercato. Ecco perché:

Prezzi più alti in America: Le aziende americane che usano il rame per costruire o produrre oggetti dovrebbero pagare di più, rendendo forse i loro prodotti meno competitivi. Sarebbe ul colpo all’export degli USA.

Commercio sottosopra: In questi giorni, c’è una corsa ad importare rame negli Stati Uniti prima che arrivino le tasse. Pensate che solo a marzo 2025 sono arrivate circa 500.000 tonnellate di rame, molte di più del solito. Se i dazi arrivano, questo traffico potrebbe fermarsi bruscamente.

Un impatto sulla domanda globale? Alcuni esperti temono che se il rame diventa troppo caro in America, si venderà meno, e questo potrebbe avere un effetto a catena sulla domanda mondiale.

Non solo dazi: cosa altro influenza il prezzo del rame?

Oltre alle decisioni politiche, ci sono altri fattori che fanno ballare il prezzo del rame:

Quanta industria c’è nel mondo: Se l’economia globale va bene e le fabbriche lavorano a pieno ritmo, serve più rame. Il Rame è una componente essenziale in settori come l’elettronica, l’elettromeccanica e l’edilizia.

La svolta “verde”: Il passaggio alle energie rinnovabili e alle auto elettriche sta facendo impazzire la domanda di rame. La necessità di migliorare e potenziare le reti elettriche, per introdurre le energie rinnovabili, viene a portare la domanda di rame alle stelle.

Se la produzione si ferma: A volte, le miniere o le fabbriche di rame hanno problemi e producono meno. Ad esempio gli scioperi in Cile hanno portato a chiusure degli impianti. Questi eventi possono far esplodere i prezzi. Chi investe sul rame deve stare molto attento alla situazion politica dei paesi produttori, soprattutto Cile e Perù, con situazioni politiche meno stabili.

I dazi faranno muovere la speculazione L’eventuale introduzione dei dazi negli USA porterà a uno shock, sui mercati, con un’inversione dei prezzi fra USA, Londra e Cina. L’apertura di nuove miniere negli USA, nel breve termine, è improbabile. Questa inversione dei prezzi porterà a un’esplosione della speculazione.

Dottor Rame

Il futuro del prezzo del rame è incerto come non mai. La possibile mossa degli Stati Uniti sui dazi è la variabile più importante da tenere d’occhio. Se arriveranno, potrebbero cambiare radicalmente il commercio del rame e i suoi prezzi. Ma anche senza dazi, la forte domanda globale, spinta dalla tecnologia e dalla necessità di energia pulita, continuerà a giocare un ruolo fondamentale nel determinare quanto pagheremo questo prezioso metallo rosso.