Poco più di una settimana dopo che Bloomberg ha rivelato l’ascesa delle petroliere “ zombie” o “fantasma ” – navi da carico che dirottano le identità di navi demolite per eludere le sanzioni statunitensi – è emersa un’altra catena di approvvigionamento marittimo clandestina, che questa volta rivela come il greggio iraniano continui ad affluire in Cina nonostante le crescenti pressioni dell’amministrazione Trump.

Bloomberg riporta che una nave cisterna “zombie” sottoposta a sanzioni statunitensi – la “ather view”, camuffata da nave rottamata di nome “global” – ha consegnato 2 milioni di barili di petrolio iraniano a un porto gestito dal governo nello Shandong, nonostante il divieto provinciale sulle navi sottoposte a sanzioni. I dati di tracciamento della nave mostrano che lo scalo della petroliera zombie è avvenuto a fine aprile.

La catena di approvvigionamento marittimo clandestino rivela una Teheran sempre più disperata e i raffinatori cinesi “teapot”, che sfidano le sanzioni statunitensi e permettono al commercio di petrolio iraniano di rimanere in vita.

In un rapporto separato, Reuters ha riferito che le sanzioni statunitensi su due piccole raffinerie cinesi dette “Teiere” hanno creato condizioni operative difficili per quelle raffinerie.

Il Presidente Trump ha cercato di esercitare la “massima pressione” sull’Iran interrompendo le operazioni di esportazione di greggio di Teheran con sanzioni sul suo programma nucleare.

A marzo, gli Stati Uniti hanno sanzionato la Shandong Shouguang Luqing Petrochemical e la Shandong Shengxing Chemical ad aprile.

Pechino ha precedentemente respinto le sanzioni unilaterali e difende il commercio legittimo con l’Iran. La Cina è diventata il principale acquirente di greggio dell’Iran.

“L’Iran ha bisogno di essere creativo perché il ritmo di ricerca di nuove navi cisterna non può essere pari a quello delle sanzioni statunitensi”, ha dichiarato a Bloomberg Muyu Xu, analista senior di greggio presso la società di analisi Kpler di Singapore, aggiungendo: ‘Ecco perché stanno escogitando questa tattica’.

Il mese scorso, Bloomberg ha identificato le petroliere zombie che trasportano greggio venezuelano, mentre queste nuove tattiche per operare con flotte oscure diventano sempre più diffuse tra gli avversari stranieri degli Stati Uniti.