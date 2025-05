Moody’s ha appena declassato i rating di emittente a lungo termine e senior unsecured del Governo degli Stati Uniti d’America (USA) a Aa1 da Aaa e ha modificato l’outlook da negativo a stabile.

Questo taglio di un livello arriva più di un anno dopo che Moody’s aveva cambiato il suo outlook sul rating degli Stati Uniti a negativo, unendosi a Fitch Ratings e S&P Global Ratings nel valutare la più grande economia del mondo al di sotto della massima posizione, la tripla A.

Questa riduzione di un notch sulla nostra scala di rating a 21 notch riflette l’aumento, nell’arco di oltre un decennio, del debito pubblico e dei rapporti tra interessi passivi e entrate a livelli significativamente più alti rispetto a sovrani con rating simile.

Le successive amministrazioni statunitensi e il Congresso non sono riuscite a concordare misure per invertire la tendenza di ampi deficit fiscali annuali e crescenti costi per interessi.

Non riteniamo che proposte fiscali attualmente in esame porteranno a significative riduzioni pluriennali della spesa obbligatoria e dei deficit.

Nel prossimo decennio, ci aspettiamo deficit maggiori a causa dell’aumento della spesa per prestazioni sociali, mentre le entrate del governo rimarranno sostanzialmente stabili.

A sua volta, persistenti e ampi deficit fiscali porteranno a un aumento del debito pubblico e degli oneri per interessi.

La performance fiscale degli Stati Uniti è probabile che peggiori rispetto al suo passato e rispetto ad altri sovrani con rating elevato.