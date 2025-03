“Molto buona” la telefonata fra Trump e Zelensky. Speranze di Cessate il Fuoco in poche settimane

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato telefonicamente con il suo omologo ucraino Vlodymyr Zelensky , riferendo dei risultati del coloquio con il presidente russo Putin.

Questa telefonata è stata definita come “molto buona” e le due parti hanno discusso dell’accordo di massima raggiunto con il presidente russo e del percorso definito fra le due parti.

Su Truth Trump ha scritto:

Si è appena conclusa un’ottima telefonata con il Presidente dell’Ucraina Zelenskyy. È durata circa un’ora. Gran parte della discussione si è basata sulla telefonata fatta ieri con il Presidente Putin per allineare Russia e Ucraina in termini di richieste e necessità. Siamo sulla buona strada e chiederò al Segretario di Stato Marco Rubio e al Consigliere per la Sicurezza Nazionale Michael Waltz di fornire una descrizione accurata dei punti discussi. La dichiarazione sarà rilasciata a breve.

Martedì Putin ha accettato di smettere di colpire le infrastrutture energetiche dell’Ucraina per 30 giorni, anche se il cessate il fuoco non si è esteso ai fronti o alle popolazioni civili come l’amministrazione Trump aveva inizialmente sperato. Probabilmente sarà necessaria una nuova telefonata per questo risultato.

Nonostante lo scetticismo dei leader ucraini ed europei, mercoledì l’inviato speciale Steve Witkoff ha dichiarato di ritenere che un cessate il fuoco completo possa essere raggiunto in un paio di settimane .

Steve Witkoff, White House special envoy to the Middle East, says a meeting between President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin is “likely to happen.”

