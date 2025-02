Trump non voleva ricevere Zelensky. Sarebbe stato Macron a convincerlo

Secondo le informazioni del canale d’informazione francese BFMTV, la visita di Volodymyr Zelensky a Washington, che dovrebbe aver luogo domani, sarebbe stata annullata dagli Stati Uniti se Emmanuel Macron non fosse intervenuto presso Donald Trump.

L’incontro era già quasi fallito. Il viaggio di Volodymyr Zelensky questo venerdì 28 febbraio a Washington era stato annullato dagli americani prima di essere finalmente confermato dopo una telefonata di Emmanuel Macron, secondo una fonte diplomatica francese.

Mercoledì, il presidente ucraino ha ricevuto un messaggio dall’amministrazione americana che gli diceva di non venire negli Stati Uniti per incontrare Donald Trump. Volodymyr Zelensky ha quindi chiamato Emmanuel Macron, che a sua volta ha contattato Donald Trump, chiedendogli di ricevere il suo omologo e aggiungendo che ne era garante.

Alla fine, Donald Trump ha accettato, come ha annunciato lui stesso questo mercoledì, di ricevere il leader ucraino alla Casa Bianca. Ricordiamo che gli USA hanno cambiato posizione e semplicemente i membri di governo non ricevono le figure non gradite o ritenute ininfluenti, come è accaduto a Kaja Kallas.

Una discussione che si preannuncia tesa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso per finalizzare un accordo quadro sullo sfruttamento dei minerali, visto da Washington come una compensazione per l’aiuto militare e finanziario versato negli ultimi tre anni. Ovviamente non potrà compnensare gli aiuti concessi a Kiev, ma poteva anche essere un invito a investire nelle attività minerarie ucraine.

Mentre i negoziati per la pace in Ucraina si stanno intensificando, Donald Trump ha avvertito mercoledì che Kiev dovrebbe “dimenticare” l’adesione alla NATO e che spetta all’Europa fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina. La Russia non vuole truppe NATO a garanzia dell’accordo di pace.