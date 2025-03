Telefonata Trump Putin: tutto è andato Bene. scambio prigionieri e sto attacco all’energia

Il colloquio telefonico Trump Putin c’è stato, è andato bene e sarà il primo di molti. Il Presidente Donald Trump ha parlato con il Presidente russo Vladimir Putin per almeno 90 minuti martedì per porre fine alla guerra in Ucraina, ha dichiarato la Casa Bianca, sottolineando che i due leader hanno concordato che “i negoziati inizieranno immediatamente in Medio Oriente”. Quindi la strada è aperta.

I due leader hanno anche concordato un cessate il fuoco contro le infrastrutture energetiche, hanno detto entrambe le parti.

La telefonata è iniziata alle 10.00 ET, secondo il portavoce della Casa Bianca Dan Scavino. La Casa Bianca ha poi dichiarato, intorno alle 12:52, che la telefonata era terminata, anche se non ha detto esattamente quando ciascuna parte ha riattaccato.

“Oggi il Presidente Trump e il Presidente Putin hanno parlato della necessità di pace e di un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. Entrambi i leader hanno convenuto che questo conflitto deve terminare con una pace duratura”, ha dichiarato la Casa Bianca in un comunicato dopo la telefonata. “Hanno inoltre sottolineato la necessità di migliorare le relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Russia. Il sangue e il tesoro che sia l’Ucraina che la Russia hanno speso in questa guerra sarebbero meglio spesi per i bisogni dei loro popoli”.

Questo conflitto non sarebbe mai dovuto iniziare e sarebbe dovuto finire molto tempo fa con sforzi di pace sinceri e in buona fede”. I leader hanno concordato che il movimento verso la pace inizierà con un cessate il fuoco per l’energia e le infrastrutture, nonché con negoziati tecnici sull’attuazione di un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero, un cessate il fuoco completo e una pace permanente”, si legge ancora. “Questi negoziati inizieranno immediatamente in Medio Oriente”.

“I leader hanno parlato a grandi linee del Medio Oriente come regione di potenziale cooperazione per prevenire futuri conflitti. Hanno inoltre discusso della necessità di fermare la proliferazione delle armi strategiche e si impegneranno con altri per garantire la più ampia applicazione possibile. I due leader hanno condiviso l’opinione che l’Iran non dovrebbe mai essere in grado di distruggere Israele”, ha dichiarato la Casa Bianca. “I due leader hanno convenuto che un futuro con un miglioramento delle relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Russia ha enormi vantaggi. Questo include enormi accordi economici e stabilità geopolitica una volta raggiunta la pace”.

Cosa dice Mosca?

La condizione fondamentale per la risoluzione del conflitto in Ucraina è la cessazione completa degli aiuti militari a Kiev e la fine della mobilitazione in Ucraina.

Putin ha sostenuto l’idea di Trump di una rinuncia reciproca di Russia e Ucraina, entro 30 giorni, agli attacchi alle infrastrutture energetiche e ha impartito tale ordine all’esercito.

La Russia garantisce la vita e un trattamento dignitoso ai soldati ucraini se si arrendono nella regione di Kursk.

La Russia consegnerà a Kiev 23 militari ucraini gravemente feriti come gesto di buona volontà.

Mercoledì 19 marzo Russia e Ucraina effettueranno uno scambio di prigionieri secondo la formula 175 per 175.

Putin ha risposto in modo costruttivo all’iniziativa di Trump sulla sicurezza della navigazione nel Mar Nero. Stanno iniziando i negoziati tecnici per un cessate il fuoco.

Putin ha confermato il suo impegno fondamentale per una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina.

Putin ha dichiarato la sua disponibilità a elaborare congiuntamente possibili soluzioni per risolvere la situazione in Ucraina, che dovrebbero essere sostenibili e a lungo termine.

La Russia e gli Stati Uniti creeranno gruppi di esperti sulla questione ucraina.

Trump ha sostenuto l’idea di Putin di organizzare partite di NHL e KHL, cioè ci saranno tornei incrociati di Hockey.

I presidenti si sono espressi a favore della normalizzazione delle relazioni bilaterali alla luce della loro comune responsabilità per la stabilità nel mondo.

alla luce della loro comune responsabilità per la stabilità nel mondo. I presidenti hanno concordato di rimanere in contatto su tutte le questioni.

Adesso l’Europa è sola nel sostenere la guerra

A questo punto solo l’Europa, o meglio la UE e il Regno Unito, restano con l’appoggio al conflitto a ogni costo. Però la strada per la pace sembra aperta e se terrà il cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche si faranno dei passi ulteriori.

L’iniziativa di pace del Mar Nero verrà invece a mettere un freno all’offensiva navale dell’Ucraina, che ha messo in difficoltà la flotta russa. Inoltre si parla di stop degli aiuti militari occidentali, e questo toglie le castagne dal fuoco a molti paesi europei.

Comunque si parla sempre di trattative bilaterali, Russia USA e, in seconda battuta , USA Ucraina. Non si parla MAI di conferenze o di coinvolgimento europeo. La UE si è qualificata come nemica permanente della Russia, sbeffeggiandone il Presidente, come può ora avere una parte nella Pace? Come per gli USA, dovrà cambiare tutta una leadership, prima.