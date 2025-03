Metrea crea un nuovo settore commerciale: garantire il rifornimento aereo

L’azienda aerospaziale Metrea, fondata nel 2016, sta rapidamente guadagnando terreno nel settore, in particolare con la sua divisione aerea e spaziale.

Un evento significativo che ha messo in luce le capacità di Metrea è stata la missione “Pacific Skies“, durante la quale tre Eurofighter tedeschi hanno compiuto un volo transpacifico da record di 10 ore e mezza, riforniti in volo da Stratotanker KC-135 gestiti da Metrea.

Questa operazione ha evidenziato il ruolo sempre più importante che i servizi di rifornimento aereo commerciali possono svolgere per le forze armate, che vedono una crescente domanda in questo settore.

La stessa Aeronautica militare tedesca (Luftwaffe) ha confermato come “Pacific Skies” abbia dimostrato la capacità della Luftwaffe di dispiegarsi a livello globale, anche grazie al supporto di Metrea.

Un business in espansione: il rifornimento aereo

Metrea ha investito significativamente nel rifornimento aereo, diventando un attore chiave in questo mercato. Dopo l’acquisto di 14 KC-135 precedentemente in servizio nell’aeronautica francese, la flotta di Metrea è salita a 18 aerocisterne KC-135, diventando la quinta flotta di rifornimento aereo più grande al mondo, dopo quelle di quattro nazioni. Attualmente, cinque di questi aerei sono operativi, mentre altri entreranno in servizio in base alle richieste dei clienti.

Jon ‘Ty’ Thomas, responsabile del gruppo aerospaziale di Metrea, ha sottolineato come la domanda globale di rifornimento aereo sia in crescita, sia per l’aumento delle flotte militari che per l’intensificarsi delle operazioni di volo.

Esperti del settore, come Tim Walton dell’Hudson Institute, concordano sul fatto che le aerocisterne commerciali possono integrare le risorse militari, supportando l’addestramento, i test e le operazioni di routine, contribuendo così a soddisfare questa domanda elevata.

Possibilità e vantaggi del rifornimento aereo commerciale

L’esperienza di “Pacific Skies” ha dimostrato alla Luftwaffe che il rifornimento aereo commerciale è una valida opzione per future operazioni. Uno dei vantaggi principali è la flessibilità e la rapidità con cui Metrea può essere ingaggiata, sfruttando contratti già esistenti come quello con la Marina degli Stati Uniti, semplificando le procedure burocratiche.

Il modello di business di Metrea si concentra sull’offerta di “effetti come servizio”, colmando le lacune operative delle forze armate, soprattutto in contesti di operazioni quotidiane e competizioni a bassa intensità.

In questi scenari, le risorse militari, in particolare quelle di Riserva, non sono sempre disponibili per le missioni di rifornimento di routine. Metrea si posiziona quindi come una soluzione efficace per garantire la continuità operativa, offrendo un’alternativa valida quando le risorse militari sono limitate.

Limiti e futuro del modello

Nonostante il successo e le prospettive di crescita, Metrea riconosce anche i limiti del suo modello di business, soprattutto in scenari di guerra totale. In caso di conflitto su vasta scala, l’azienda non potrebbe garantire la disponibilità completa della sua flotta, in quanto molti dei suoi equipaggi sono riservisti militari che potrebbero essere mobilitati.

Inoltre, la flotta di KC-135 di Metrea, seppur vasta, è basata su una piattaforma tecnologica datata, perché l’aereo è in servizio da 70 anni, un vero veterano. In futuro, la manutenzione di questi aerei potrebbe diventare più complessa e costosa a causa della diminuzione dei pezzi di ricambio. Metrea dovrà quindi valutare alternative a lungo termine per mantenere la sua posizione di leader nel mercato del rifornimento aereo commerciale, considerando l’evoluzione delle tecnologie e delle esigenze militari.

Metrea si sta affermando come un protagonista chiave nel settore del rifornimento aereo commerciale, offrendo soluzioni flessibili e innovative per supportare le forze armate in un contesto di crescente domanda. Non c’è l’obbligo di avere permanentemente in servizio aerei che, magari, per l’80% del tempo non sono in uso, ma basta affittarli. La missione “Pacific Skies” ha rappresentato una vetrina importante per le capacità dell’azienda, aprendo nuove prospettive di crescita e collaborazione con le forze armate a livello globale.