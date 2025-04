Marte nasconde un’ampia Riserva d’Acqua sotto la fossa della Medusa

Marte potrebbe nascondere una vasta riserva d’acqua sotto la Formazione Medusae Fossae (MFF), vicino all’equatore.

Questo deposito ricco di ghiaccio potrebbe essere la più grande riserva d’acqua conosciuta in questa parte di Marte, con un volume stimato paragonabile al Mar Rosso della Terra.

Secondo gli scienziati, se si sciogliesse, potrebbe inondare l’intero pianeta con tre metri d’acqua.

I nuovi dati del Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding (MARSIS) suggeriscono che la riserva d’acqua sotterranea si estende fino a 3,7 km di profondità, molto più di quanto si pensasse in precedenza.

“Abbiamo esplorato nuovamente l’MFF utilizzando i nuovi dati del radar MARSIS di Mars Express e abbiamo scoperto che i depositi sono ancora più spessi di quanto pensassimo”, ha dichiarato Thomas Watters, autore principale dello studio e scienziato della Smithsonian Institution.

“I segnali radar corrispondono a quanto ci saremmo aspettati da un ghiaccio stratificato, simile alle calotte polari di Marte”.

Un mistero geologico si infittisce

L’MFF ha da tempo incuriosito gli scienziati per le sue dimensioni e la sua insolita composizione.

Esteso per centinaia di chilometri e alto più di un miglio in alcuni punti, segna la transizione tra i bassifondi settentrionali e gli altopiani meridionali di Marte.

La formazione è stata al centro del dibattito scientifico, con teorie che vanno dall’accumulo massiccio di polvere trasportata dal vento a strati di cenere vulcanica o sedimenti.

Le prime osservazioni hanno suggerito che l’MFF contenesse ghiaccio, poiché le scansioni radar hanno rivelato una struttura trasparente ai segnali e con una densità insolitamente bassa. Ma le spiegazioni alternative persistevano, fino ad oggi.

I ricercatori ritengono che l’MFF svolga un ruolo cruciale nel modellare l’ambiente marziano.

I suoi depositi ricchi di polvere, scolpiti dal vento in suggestive creste, hanno influenzato l’atmosfera del pianeta per milioni di anni.

Gli scienziati sospettano che sotto questo strato si nasconda una vasta riserva di ghiaccio.

“Quest’ultima analisi mette in discussione la nostra comprensione della formazione delle Medusae Fossae e solleva tante domande quante risposte”, ha dichiarato Colin Wilson, project scientist dell’ESA per Mars Express e l’ExoMars Trace Gas Orbiter.

“Quanto tempo fa si sono formati questi depositi di ghiaccio e com’era Marte a quell’epoca? Se si confermasse che si tratta di ghiaccio d’acqua, questi enormi depositi cambierebbero la nostra comprensione della storia climatica di Marte. Qualsiasi riserva di acqua antica sarebbe un obiettivo affascinante per l’esplorazione umana o robotica”.

Cosa significa per le future missioni su Marte I poli di Marte contengono vaste riserve di ghiaccio, ma il loro terreno aspro e le sfide energetiche li rendono inadatti agli atterraggi umani. Poiché gli scienziati preferiscono far atterrare le missioni con equipaggio vicino all’equatore, la scoperta del ghiaccio equatoriale potrebbe offrire un vantaggio strategico a scienziati e ingegneri. L’acqua su Marte potrebbe essere utilizzata per bere, generare ossigeno e persino produrre carburante, riducendo la dipendenza dalle forniture terrestri. “I depositi di MFF, sepolti sotto estesi strati di polvere, rimangono per il momento fuori portata”, ha dichiarato Colin Wilson, project scientist dell’ESA per Mars Express e l’ExoMars Trace Gas Orbiter. “Tuttavia, ogni scoperta di ghiaccio marziano arricchisce la nostra comprensione della storia idrologica del pianeta e dell’attuale distribuzione dell’acqua”. Oltre al suo ruolo nell’esplorazione, la scoperta offre nuovi spunti di riflessione sul clima passato di Marte . La presenza di ghiaccio equatoriale profondo suggerisce un ambiente drasticamente diverso nella storia del pianeta. Gli scienziati ritengono che il ghiaccio di MFF, protetto da strati di polvere o cenere, possa rivelare indizi sull’antico passato ricco di acqua di Marte.