Malattie inflattive

Una delle questioni più imbarazzanti per i feticisti del controllo del debito, delle virtù dell’eurozona e di tutte le altre zuccherose meraviglie dell’austerity è la faccenda dell’inflazione. Pensateci bene. L’inflazione è l’arma letale con cui viene soffocato nella culla ogni minimo vagito vagamente populista. Se uno osa riproporre politiche keynesiane o manifestare nostalgia canaglia per una banca centrale prestatrice di ultima istanza o addirittura – bestemmia sovrana agli occhi degli anti-sovranisti – domandare perché diavolo lo Stato non possa semplicemente stampare moneta proprio come fa una BCE qualsiasi, allora scatta il riflesso condizionato, e rabbioso, del fiero europeista col ritornello incorporato: mi scusi, lei, ma come si oppone all’inflazione? Tipo l’antico adagio: ma il vecchietto dove lo metto?

