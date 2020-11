L’ULTIMO ARRIVATO (SASSOLI) E CHI PROPRIO NON CI ARRIVA. Ovvero il mistero dell’Itlia, come fa la De Romanis ad insegnare economia

Oggi abbiamo assistito ad una conversione sulla via di Damasco che , in altri momenti, sarebbe stata epocale, ma che oggi indica solo come quanto le classi dirigenti, o autoproclamatesi tali, abbiano paura di essere spazzate via dalla crisi che loro stesse hanno creato.

David Sassoli concede l’intervista al giornale dei Poteri Forti (La Repubblica di Elkann) e dice una cosa che le persone con buon senso e che si intendono di Economia dicono da anni, ma che per un’emanazione dei poteri forti, è scandalosa : LA BANCA CENTRALE PU’ CANCELLARE I DEBITI E QUESTO NON CAUSA NESSUN DISASTRO.

Ricordo quando Borghi o Rinaldi venivano irrisi in TV quando facevano queste proposte che ora vengono riprese ai più alti livello. Del resto erano solo semplici verità: i titoli acquistati da una Banca centrale sono orami “Neutralizzati”, nel senso che ormai la relativa massa monetaria è stata emessa , per cui la loro cancellazione non ha nessun effetto. La banca centrale NON è un istituto di credito normale: avendo la potestà monetaria se ha una perdita la può coprire in modo autonomo. Oppure, semplicemente, può azzerare il debito , andare in patrimonio negativo e ricostituirlo pian piano. Non c’è nessuno che chiederà il fallimento di una banca centrale e , nella storia, alcune sono andate in rosso senza nessun problema!

A fianco di questa proposta ci sono poi degli elementi che non verranno mai accettati dagli stati nordici, anche perchè, sinceramente, con il punto precedente in azione, non servono più: cioè rendere permanente il Recovery fund e soprattutto il suo piano di finanziamento: perchè utilizzare in sistema complesso, sovietico, come il recovery quando articolazioni più semplici, gli stati, si possono finanziare direttamente dalla Banca Centrale ?

Naturalmente chi da sempre ritiene questa soluzione possibile ha dato il benvenuto all’ultimo arrivato:

Piano piano ci arrivano anche loro!!! Sassoli: "L'Europa deve cancellare i debiti per il Covid" | Rep https://t.co/lvoggqzIpH — Antonio M. Rinaldi (@Rinaldi_euro) November 15, 2020

Borghi addirittura mostra il documento in cui la Lega chiedeva questo passaggio tempo fa , nel 2016:

Carta canta. La proposta del 2016 di @LegaSalvini al Parlamento Europeo per la cancellazione del debito. Quella "scoperta" oggi da @EP_President che evidentemente finora è stato distratto.

Si produce a uso di attenti giornalisti che non mancheranno sicuramente di darne notizia pic.twitter.com/CIYNwiEcsP — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) November 15, 2020

Ora la paura di essere spazzati via fa rinsavire perfino Sassoli, ma , vedrete, non farà rinsavire i tedeschi.

Poi c’è chi proprio non capisce:

Rimangono tanti segreti nell’Economia e nella Scienza Umana, ma il primo, forse il più facile da risolvere, è questo: come fa una persona che non capisce nulla di economia come Veronica De Romanis ad insegnare Economia in una università statale? Probabilmente la pagheranno in Corralito….