L’Iran vuole investire 10 miliardi di Dollari nel settore petrolifero. Però tutto dipenderà da Trump

Il ministro del Petrolio Mohsen Paknejad ha annunciato piani per investire circa 10 miliardi di dollari nel settore petrolifero del Paese entro la fine dell’anno iraniano in corso (marzo 2026), con il completamento di oltre 30 grandi progetti petroliferi indicati come priorità fondamentale.

Intervenendo giovedì alla cerimonia di apertura della 29a edizione della Fiera Internazionale del Petrolio, del Gas, della Raffinazione e della Petrochimica a Teheran, Paknejad ha illustrato gli sforzi del ministero per promuovere gli investimenti, semplificare i contratti e sostenere le aziende basate sulla conoscenza. La fiera, che vede la partecipazione di oltre 2.200 aziende iraniane e straniere, si tiene presso il complesso fieristico permanente di Teheran.

“Nonostante l’inasprimento delle sanzioni, le esportazioni di petrolio dell’Iran rimangono ai massimi livelli possibili”, ha affermato Paknejad. ‘Ma questo è solo l’inizio: il nostro obiettivo è posizionare l’Iran come hub energetico regionale e centro di cooperazione’.

Sottolineando il tema della fiera, “Investimenti nell’industria petrolifera: una garanzia per la crescita economica e lo sviluppo”, Paknejad ha affermato che esso riflette le più ampie strategie economiche del Paese ed è in linea con le indicazioni del leader supremo Ayatollah Ali Khamenei.

Il ministro ha rivelato che, dall’insediamento dell’attuale governo, la produzione di petrolio è aumentata di 150.000 barili al giorno, quella di gas grezzo di 30 milioni di metri cubi al giorno e la capacità di raffinazione del Paese è cresciuta di 180.000 barili al giorno. Inoltre, la produzione petrolchimica annuale è aumentata di 7 milioni di tonnellate.

Tra gli obiettivi principali vi è il completamento di oltre 30 grandi progetti che aumenteranno la capacità di produzione di petrolio di 250.000 barili al giorno e aggiungeranno altri 30 milioni di metri cubi alla produzione giornaliera di gas grezzo.

Paknejad ha sottolineato la necessità di oltre 20 miliardi di dollari all’anno per mantenere e sviluppare i giacimenti di petrolio e gas, il che richiede strumenti di finanziamento moderni e un maggiore coinvolgimento del settore privato.

Ha sottolineato una recente risoluzione del governo che consente alle industrie ad alto consumo energetico e alle aziende petrolchimiche di investire direttamente nello sviluppo dei giacimenti di gas. Il primo contratto di questo tipo dovrebbe essere firmato durante la fiera.

Un’iniziativa chiave è l’introduzione di modelli IPC (Iran Petroleum Contract) migliorati, partenariati pubblico-privati e strumenti finanziari come il Fondo nazionale di garanzia petrolifera da 6 miliardi di dollari per ridurre il rischio di investimento e migliorare la trasparenza.

“Questi sforzi riflettono la nostra ferma determinazione ad aumentare la partecipazione del settore privato e sottolineano il ruolo strategico del petrolio e del gas nella creazione di ricchezza e nello sviluppo nazionale”, ha affermato Paknejad.

Ha inoltre sottolineato l’impegno del governo a promuovere partnership internazionali, in particolare con i paesi vicini, per espandere la presenza dell’Iran nei mercati energetici globali.

Tra le recenti collaborazioni figura un accordo di scambio di gas tra il Turkmenistan e la Turchia attraverso l’Iran, che rafforza il ruolo dell’Iran come hub energetico regionale. Paknejad ha anche sottolineato i progressi nella cooperazione con la Russia, tra cui un quadro giuridico per facilitare gli investimenti congiunti e ridurre i rischi politici attraverso un trattato proposto.

Paknejad ha concluso il suo intervento sottolineando l’importanza di adottare tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale lungo tutta la catena del valore del petrolio e del gas, definendola essenziale per la modernizzazione del settore.

Ha ringraziato il presidente Masoud Pezeshkian e la Guida Suprema Khamenei per il loro sostegno, affermando che il petrolio è una benedizione divina che deve essere sfruttata per l’empowerment nazionale e lo sviluppo globale.

La 29a edizione della Fiera Internazionale del Petrolio, del Gas, della Raffinazione e della Petrochimica si sta tenendo a Teheran.

Secondo il direttore della fiera, Saman Ghoddousi, partecipano circa 2.200 aziende iraniane e internazionali, tra cui aziende provenienti da Cina, Russia, Spagna, Italia, Regno Unito, Svizzera, Corea del Sud, Turchia, India, Emirati Arabi Uniti, Canada, Francia, Germania e Brasile.

La Fiera mostra l’ambizione dell’Iran degli Ayatollah dal punto di vista energetico e industriali, nonostante i recenti problemi di gestione delle forniture energetiche, che hanno portato a una serie di blackout a rotazione a Teheran. Inoltre tutto l’export viene a dipendere dall livello sanzionatorio che verrà ad imporre Trump, che deciderà sulla base delle trattative in corso sul JCPOA.