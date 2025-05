Teheran colpita da numerosi blackout a rotazione, mentre l’Iran patisce una crisi energetica profonda

La continua lotta dell’Iran contro la carenza di elettricità ha portato all’attuazione di blackout a rotazione nella capitale, Teheran.

Le interruzioni di corrente sono diventate un appuntamento fisso sia nei mesi estivi che in quelli invernali, ma quest’anno i blackout a rotazione sono iniziati prima del solito, nonostante le temperature siano relativamente basse.

La portavoce del governo Fatemeh Mohajerani ha dichiarato durante la conferenza stampa settimanale del 6 maggio che il Paese sta affrontando “squilibri multipli”, riferendosi all’aumento della domanda di elettricità, acqua e gas.

Ha detto che il governo del presidente Masud Pezeshkian “ha bisogno di tempo” per affrontare la carenza di energia, senza dire esplicitamente quanto tempo sia necessario. Secondo gli esperti, il consumo di elettricità in Iran aumenta di circa il 7%, pari a 5.000 megawatt, ogni anno.

Dalga Khatinoglu, un esperto di energia con sede in Azerbaigian, ha dichiarato a Radio Farda di RFE/RL che l’Iran non ha una soluzione a breve termine per la sua carenza di elettricità e anche se dovesse triplicare o quadruplicare la sua produzione di energia, potrebbe raggiungere l’equilibrio solo nel prossimo decennio.

Nel frattempo, il consigliere comunale di Teheran Jafar Bandi Sharibani ha accusato le autorità di pratiche discriminatorie, imponendo blackout più lunghi nei quartieri a basso reddito.

Il consumo di elettricità in Iran ha raggiunto un picco di oltre 72.000 megawatt nell’anno iraniano 1402 (marzo 2023-23), mentre l’effettiva capacità di produzione di energia elettrica in estate ha raggiunto un massimo di circa 60.000 megawatt.

Mostafa Rajabi Mashhadi, portavoce della società statale di distribuzione di energia elettrica Tavanir, ha dichiarato che il consumo di elettricità a livello nazionale nelle ultime due settimane è aumentato di 9.000 megawatt rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Nonostante si trovi in cima alle seconde più grandi riserve di gas naturale al mondo, l’Iran continua ad affrontare ricorrenti carenze energetiche sia in estate che in inverno.

I generosi sussidi energetici mantengono basse le bollette delle famiglie, ma alimentano anche un consumo eccessivo.

Nella lotta per tenere accese le luci, i sostenitori del programma nucleare iraniano sostengono che il Paese ha bisogno dell’energia nucleare per generare elettricità.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto lo “smantellamento totale” del programma nucleare, ma ha dichiarato di essere aperto a considerare la possibilità di consentire all’Iran di mantenere un programma nucleare civile per generare elettricità.

Il mese scorso il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha dichiarato che il suo Paese mira a costruire altri 19 reattori nucleari, un obiettivo che persegue dagli anni 2000. Egli ha affermato che “decine di miliardi di dollari di potenziali contratti sono in palio” e aperti agli investimenti statunitensi, qualora Teheran e Washington raggiungessero un accordo sul programma nucleare iraniano.