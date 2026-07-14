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L’invasione silenziosa: la Cina esporta un milione di auto al mese e fa super surplus, l’Europa chiude le fabbriche
La Cina demolisce ogni record commerciale esportando oltre 1 milione di vetture nel solo mese di giugno 2026. Un boom trainato dall’elettrico che espone le debolezze strutturali dell’Europa, dove colossi come Volkswagen pianificano la chiusura di fabbriche e il taglio di 100.000 posti di lavoro.
Mentre l’industria automobilistica europea scivola verso una crisi strutturale senza precedenti, la Cina mette a segno un colpo storico che rischia di assestare il colpo di grazia ai produttori occidentali. I dati ufficiali di giugno 2026 rivelano una realtà drammatica: per la prima volta nella storia, le esportazioni mensili di veicoli cinesi hanno superato la soglia psicologica del milione di unità.
Una valanga di lamiera, microchip e batterie che si riversa sui mercati globali, proprio mentre colossi storici come Volkswagen avviano i piani per chiudere stabilimenti nel cuore della Germania.
Il super-surplus di Pechino: l’export corre oltre ogni previsione
La bilancia commerciale cinese ha registrato a giugno 2026 un saldo positivo mostruoso, pari a 125,62 miliardi di dollari. Il dato non solo demolisce le previsioni degli analisti, ferme a 121 miliardi, ma si attesta come il secondo surplus mensile più alto di sempre per il Paese.
La spinta principale è arrivata da un’accelerazione prodigiosa delle esportazioni, cresciute del 27% su base annua fino al record storico di 412,39 miliardi di dollari. Due i motori di questa volata:
- Una domanda globale insaziabile di hardware legato all’intelligenza artificiale.
- La fretta dei produttori di spedire merci negli Stati Uniti per anticipare l’introduzione di nuove barriere tariffarie.
Allo stesso tempo, le importazioni cinesi sono balzate del 36% (toccando i 286,76 miliardi), trainate principalmente dall’acquisto di semiconduttori integrati per alimentare la propria filiera tecnologica. Il surplus commerciale con gli Stati Uniti è salito a 28,9 miliardi di dollari nel solo mese di giugno.
Ecco comunque il relaitvo grafico da Tradingeconomics:
Auto: il sorpasso storico da un milione di veicoli
Il vero terremoto industriale si consuma però sulle quattro ruote. Le spedizioni all’estero di auto cinesi sono aumentate del 71,2% su base annua, raggiungendo quota 1,06 milioni di veicoli nel solo mese di giugno. Con questo ritmo, la Cina si avvia a superare i 10 milioni di auto esportate nel 2026, più che raddoppiando i dati già straordinari del 2023 (4,9 milioni).
Esportazioni Auto Cinesi (Trend 2023 – Proiezione 2026)
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| Anno | Auto Esportate (Mil) |
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| 2023 | 4,9 |
| 2025 | 7,1 |
| 2026 | 10,0+ (Previsto) |
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A spingere questa transizione non è solo la forza tecnologica, ma un paradosso interno. Il mercato domestico cinese sta rallentando a causa della fine dei sussidi statali per i veicoli elettrici. Con le vendite interne in contrazione, i marchi nazionali hanno risposto riversando l’eccedenza produttiva sui mercati esteri. I numeri dei singoli costruttori sono impressionanti:
- BYD ha venduto all’estero 175.000 vetture a giugno (+95% su base annua), pari al 43% della sua produzione totale.
- Chery ha stabilito il suo record storico con 191.062 esportazioni mensili (+80%).
- Geely ha superato per la prima volta la soglia delle 100.000 unità spedite oltreconfine in un mese.
E l’Europa? Volkswagen valuta tagli storici
Mentre la Cina festeggia i record dell’export “green”, l’industria automobilistica europea si trova nella tempesta perfetta. I costi energetici elevati, l’inflazione e la lenta transizione verso l’elettrico hanno privato i marchi storici della loro competitività.
La situazione più emblematica è quella di Volkswagen. Il colosso di Wolfsburg sta affrontando un dimezzamento dei profitti che potrebbe portare a decisioni drastiche e storicamente inedite per l’azienda:
- Si valuta la chiusura di ben quattro stabilimenti storici in Germania (tra cui i siti di Zwickau ed Emden).
- È sul tavolo un piano di esuberi che potrebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro.
La debolezza europea risiede nella mancanza di una filiera integrata per le batterie e nel costo del lavoro, fattori che rendono le auto cinesi imbattibili sul piano del prezzo e del software integrato. Le sanzioni e i dazi doganali proposti da Bruxelles rischiano di rivelarsi un palliativo insufficiente a fermare un’onda d’urto industriale di queste proporzioni.
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