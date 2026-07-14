L’invasione silenziosa: la Cina esporta un milione di auto al mese e fa super surplus, l’Europa chiude le fabbriche

Mentre l’industria automobilistica europea scivola verso una crisi strutturale senza precedenti, la Cina mette a segno un colpo storico che rischia di assestare il colpo di grazia ai produttori occidentali. I dati ufficiali di giugno 2026 rivelano una realtà drammatica: per la prima volta nella storia, le esportazioni mensili di veicoli cinesi hanno superato la soglia psicologica del milione di unità.

Una valanga di lamiera, microchip e batterie che si riversa sui mercati globali, proprio mentre colossi storici come Volkswagen avviano i piani per chiudere stabilimenti nel cuore della Germania.

Il super-surplus di Pechino: l’export corre oltre ogni previsione

La bilancia commerciale cinese ha registrato a giugno 2026 un saldo positivo mostruoso, pari a 125,62 miliardi di dollari. Il dato non solo demolisce le previsioni degli analisti, ferme a 121 miliardi, ma si attesta come il secondo surplus mensile più alto di sempre per il Paese.

La spinta principale è arrivata da un’accelerazione prodigiosa delle esportazioni, cresciute del 27% su base annua fino al record storico di 412,39 miliardi di dollari. Due i motori di questa volata:

Una domanda globale insaziabile di hardware legato all’intelligenza artificiale.

La fretta dei produttori di spedire merci negli Stati Uniti per anticipare l’introduzione di nuove barriere tariffarie.

Allo stesso tempo, le importazioni cinesi sono balzate del 36% (toccando i 286,76 miliardi), trainate principalmente dall’acquisto di semiconduttori integrati per alimentare la propria filiera tecnologica. Il surplus commerciale con gli Stati Uniti è salito a 28,9 miliardi di dollari nel solo mese di giugno.

Ecco comunque il relaitvo grafico da Tradingeconomics:

Auto: il sorpasso storico da un milione di veicoli

Il vero terremoto industriale si consuma però sulle quattro ruote. Le spedizioni all’estero di auto cinesi sono aumentate del 71,2% su base annua, raggiungendo quota 1,06 milioni di veicoli nel solo mese di giugno. Con questo ritmo, la Cina si avvia a superare i 10 milioni di auto esportate nel 2026, più che raddoppiando i dati già straordinari del 2023 (4,9 milioni).

Esportazioni Auto Cinesi (Trend 2023 – Proiezione 2026)

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| Anno | Auto Esportate (Mil) |

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| 2023 | 4,9 |

| 2025 | 7,1 |

| 2026 | 10,0+ (Previsto) |

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A spingere questa transizione non è solo la forza tecnologica, ma un paradosso interno. Il mercato domestico cinese sta rallentando a causa della fine dei sussidi statali per i veicoli elettrici. Con le vendite interne in contrazione, i marchi nazionali hanno risposto riversando l’eccedenza produttiva sui mercati esteri. I numeri dei singoli costruttori sono impressionanti:

BYD ha venduto all’estero 175.000 vetture a giugno (+95% su base annua), pari al 43% della sua produzione totale.

ha venduto all’estero 175.000 vetture a giugno (+95% su base annua), pari al 43% della sua produzione totale. Chery ha stabilito il suo record storico con 191.062 esportazioni mensili (+80%).

ha stabilito il suo record storico con 191.062 esportazioni mensili (+80%). Geely ha superato per la prima volta la soglia delle 100.000 unità spedite oltreconfine in un mese.

E l’Europa? Volkswagen valuta tagli storici

Mentre la Cina festeggia i record dell’export “green”, l’industria automobilistica europea si trova nella tempesta perfetta. I costi energetici elevati, l’inflazione e la lenta transizione verso l’elettrico hanno privato i marchi storici della loro competitività.

La situazione più emblematica è quella di Volkswagen. Il colosso di Wolfsburg sta affrontando un dimezzamento dei profitti che potrebbe portare a decisioni drastiche e storicamente inedite per l’azienda:

Si valuta la chiusura di ben quattro stabilimenti storici in Germania (tra cui i siti di Zwickau ed Emden).

È sul tavolo un piano di esuberi che potrebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro.

La debolezza europea risiede nella mancanza di una filiera integrata per le batterie e nel costo del lavoro, fattori che rendono le auto cinesi imbattibili sul piano del prezzo e del software integrato. Le sanzioni e i dazi doganali proposti da Bruxelles rischiano di rivelarsi un palliativo insufficiente a fermare un’onda d’urto industriale di queste proporzioni.