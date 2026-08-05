L’invasione dei Token: come Pechino sta spiazzando il monopolio americano dell’IA con il dumping digitale

La Silicon Valley si trova ad affrontare un incubo commerciale che sperava di scongiurare. I colossi americani dell’intelligenza artificiale stanno perdendo la battaglia decisiva: quella dei costi di produzione.

Proprio come è già accaduto con i pannelli solari e con le auto elettriche, la Cina ha scatenato la sua nuova arma di esportazione di massa. Si tratta dei token di elaborazione dati per l’IA, venduti a prezzi stracciati per conquistare il mercato mondiale.

Il sorpasso nei volumi: i dati di OpenRouter

I dati ufficiali della piattaforma di aggregazione OpenRouter mostrano una svolta storica avvenuta nella prima metà del 2026. Il consumo settimanale dei principali nove modelli cinesi è schizzato a circa 18 mila miliardi di token entro giugno.

Nello stesso periodo, i modelli statunitensi si sono fermati a soli 5,5 mila miliardi di token. Un ribaltamento totale rispetto all’inizio dell’anno, quando la tecnologia americana dominava senza rivali.

Consumo settimanale di Token (Giugno 2026)

———————————————————

Modelli Cinesi (Top 9): ██████████████████ 18,0 T

Modelli Americani (Top 9): █████▌ 5,5 T

Questa enorme quantità di dati lavorati a basso costo sta spostando l’asse dell’economia digitale direttamente verso Oriente.

La trappola economica per le Big Tech americane

I laboratori cinesi sfruttano due grandi vantaggi strutturali: energia a basso costo e modelli estremamente efficienti. Questo permette loro di offrire token a una frazione del prezzo praticato dai gruppi americani.

Caratteristica Modelli Americani (es. OpenAI, Anthropic) Modelli Cinesi (es. DeepSeek, Z.ai, Kimi) Architettura Proprietaria (“Chiusa”) Open-source (“Aperta”) Struttura Costi Elevata (Server e chip cari) Ridotta (Energia e risorse ottimizzate) Prezzo per Token Alto Fino al 50% più economico Strategia Margini elevati e IPO milionarie Volume di massa e penetrazione

I colossi come OpenAI e Anthropic vedono erodersi il proprio potere finanziario. Le due società contavano di quotarsi in borsa nel corso del 2026 con valutazioni vicine ai mille miliardi di dollari, ma la concorrenza spietata sui prezzi rischia di sgonfiare queste bolle speculative.

Secondo gli analisti di Goldman Sachs, l’esplosione degli agenti intelligenti farà aumentare di 24 volte il consumo di token entro il 2030. Tuttavia, se i margini unitari crollano, i profitti delle aziende americane rischiano di evaporare prima di ripagare i massicci investimenti in hardware.

La strategia di Pechino: sussidi e “Comunismo dell’IA”

Dietro questo successo non c’è solo l’ingegno dei tecnici di Pechino, ma una vera e propria politica industriale di Stato. Il governo cinese ha pianificato l’immissione di oltre 2.000 miliardi di yuan (circa 250 miliardi di euro) nel settore nei prossimi tre o quattro anni.

Lo scopo è chiaro: utilizzare l’intelligenza artificiale per rilanciare un’economia interna affannata e sconfiggere i dazi occidentali.

“L’obiettivo di Pechino non è solo superare gli Stati Uniti, ma replicare e sostituire la capacità tecnologica dell’intero mondo occidentale.”

La Cina promuove i propri modelli tramite il codice aperto (open-source). Questo approccio è stato ironicamente ribattezzato dai dirigenti americani come “comunismo dell’IA”.

Fornire modelli gratuiti o a costi ridotti permette alla Cina di legare a sé i mercati emergenti. Tramite la nuova Organizzazione per la Cooperazione sull’IA creata a Shanghai, Pechino ha già incassato l’adesione di trenta Paesi.

La reazione degli Stati Uniti e le conseguenze pratiche

Gli Stati Uniti hanno cercato di difendersi bloccando l’esportazione di microchip avanzati e macchinari di fotolitografia verso la Cina. Tuttavia, questi divieti hanno finito per spingere la Cina a costruire una filiera del tutto autonoma.

Per le imprese e i consumatori europei si apre una scelta difficile:

Scegliere i modelli americani : più controllati e sicuri, ma molto più costosi e soggetti ai blocchi politici di Washington.

: più controllati e sicuri, ma molto più costosi e soggetti ai blocchi politici di Washington. Adottare i modelli cinesi: estremamente economici e scaricabili sui propri server, ma con interrogativi legati alla dipendenza tecnologica da Pechino.

La battaglia tra Washington e Pechino non riguarda solo la tecnologia. In gioco c’è il controllo delle infrastrutture digitali su cui si baserà il lavoro, il commercio e la produzione industriale dei prossimi decenni.