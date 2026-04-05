L’intelligenza artificiale USA è in ostaggio dei trasformatori cinesi: il cortocircuito della politica industriale

La corsa degli Stati Uniti verso la supremazia globale nell’intelligenza artificiale sta andando a sbattere contro un muro molto concreto. Non si tratta di limitazioni del software o di mancanza di fondi, dal momento che a Wall Street i capitali abbondano, ma di un ostacolo fatto di acciaio, rame e interruttori importati. Mentre le grandi aziende tecnologiche pianificano investimenti per trilioni di dollari in nuovi centri dati, l’infrastruttura fisica necessaria per alimentarli semplicemente non c’è.

La realtà dell’economia fisica, spesso ignorata dai mercati finanziari, sta presentando il conto. I progetti per i nuovi data center si stanno scontrando con una carenza cronica di trasformatori, quadri elettrici e batterie ad alta capacità. Parliamo di quegli apparati, tutt’altro che affascinanti, che permettono materialmente all’energia elettrica di viaggiare dalla centrale fino ai server.

Il caso di Abilene e l’illusione energetica

La produzione interna statunitense non è cresciuta a ritmi sufficienti per supportare questa espansione. Di conseguenza, gli sviluppatori americani si trovano di fronte a una scelta obbligata: rallentare i progetti, ma soprattutto rivolgersi a fornitori esteri, con la Cina in prima fila, come riporta Bloomberg.

Per comprendere la scala del problema, basta guardare al massiccio impianto attualmente in costruzione ad Abilene, in Texas, che servirà OpenAI. Una volta a regime, si stima che questo singolo data center arriverà ad assorbire fino a 1,2 gigawatt di potenza. Per dare un termine di paragone, si tratta di una quantità di energia superiore a quella che può fornire un moderno reattore nucleare Westinghouse AP1000.

Numeri alla mano: un deficit strutturale

Non si tratta di un fulmine a ciel sereno. Già nell’agosto del 2025, gli analisti di Wood Mackenzie avevano lanciato l’allarme sulla carenza globale di trasformatori. La cecità della politica industriale degli ultimi decenni, che ha delocalizzato la manifattura pesante per concentrarsi sui servizi, mostra ora i suoi limiti.

Ecco i dati che inquadrano il problema infrastrutturale:

Deficit di offerta: La domanda di componenti elettrici per le reti ha superato l’offerta globale del 30% nel solo 2025.

La domanda di componenti elettrici per le reti ha superato l’offerta globale del 30% nel solo 2025. Dipendenza dalle importazioni: I produttori statunitensi riescono a coprire solo una minima frazione del fabbisogno interno, costringendo l’industria a importare circa l’80% delle unità necessarie.

I produttori statunitensi riescono a coprire solo una minima frazione del fabbisogno interno, costringendo l’industria a importare circa l’80% delle unità necessarie. Tempi di consegna: I ritardi nelle forniture stanno costringendo le aziende a rivedere i budget, con il rischio di cancellazioni per progetti considerati di rilevanza strategica nazionale.

Componente Critico Stato della Produzione USA Quota di Importazione Stimata Impatto sui Data Center Trasformatori ad alta tensione Gravemente insufficiente ~80% Ritardi nei collegamenti alla rete Quadri Elettrici (Switchgear) Scarsamente scalabile Alta (prevalenza asiatica) Impossibilità di gestire i carichi Sistemi di Backup (Batterie) In crescita, ma sotto dimensionata Media Rischi di interruzione del servizio

Le politiche verdi e il nodo della rete

Tutto questo si scontra con una rete elettrica già sotto stress. L’invecchiamento delle infrastrutture americane è un dato di fatto, e il boom dell’intelligenza artificiale sta collidendo con un sistema indebolito da politiche energetiche transitorie spesso mal calcolate, che hanno dismesso fonti di energia stabile prima di avere alternative altrettanto affidabili per il carico di base.

L’attuale amministrazione sta cercando di correre ai ripari con accordi tra la Casa Bianca e i principali “hyperscaler” del settore tech, nel tentativo di evitare che i costi di questo adeguamento infrastrutturale vengano scaricati sulle bollette delle famiglie. Tuttavia, come confermano i dati di operatori energetici come Constellation, le lunghe code per l’allacciamento alla rete distruggeranno ogni possibilità di trovare un rapido equilibrio. Si possono costruire tutti gli impianti di generazione del mondo, ma senza i componenti cinesi per trasportare quell’energia, i server dell’IA americana resteranno, banalmente, spenti.

La lezione è chiara: l’innovazione digitale più avanzata è inutile senza una solida pianificazione industriale e infrastrutturale. Un principio macroeconomico classico che, a quanto pare, le élite di Silicon Valley stanno riscoprendo a loro spese.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link