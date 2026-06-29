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L’instabilità energetica spaventa Wall Street e rende opaca la Fed. Fuga verso i Titoli di Stato
I rendimenti dei titoli USA crollano sotto il 4,38%. Il petrolio scende, la Fed di Warsh tace e Wall Street si spacca sui tassi. Ecco perché tutti comprano titoli di Stato USA , e non solo
Wall Street è nel pallone. Il calo improvviso dei prezzi del petrolio sta scombussolando i piani della Federal Reserve, scatenando una vera e propria fuga degli investitori verso i titoli di rifugio. I rendimenti crollano e l’incertezza regna sovrana sui mercati.
Il rendimento dei titoli di Stato USA a 10 anni è sceso sotto il 4,38%. Si tratta del livello più basso registrato dall’inizio del mese di maggio.
Il motivo è molto pratico: i prezzi all’ingrosso di petrolio e carburanti stanno scendendo rapidamente. I flussi delle petroliere nello Stretto di Hormuz stanno tornando alla normalità, allentando la morsa sui costi dell’energia. A peggiorare il tutto c’è il fatto che i flussi sono poi interrotti dalle instabilità internazionali, aumentando l’incertezza.
Questo calo cambia le carte in tavola. Prima di questi eventi, molti membri della Fed erano pronti a votare per nuovi rialzi dei tassi di interesse durante l’anno, preoccupati dall’inflazione.
Oggi, invece, le previsioni su Wall Street sono diametralmente opposte.
|Attori del Mercato
|Previsione sui Tassi USA
|Reazione Pratica
|Trader sui future
|Almeno un rialzo entro l’autunno
|Pressione a breve termine
|Grandi Gestori
|Tassi fermi o in taglio a fine 2026
|Acquisto di titoli di Stato per coprirsi dal mercato
Il quadro economico mostra segnali contrastanti. L’inflazione di fondo viaggiava sopra il 3% e il mercato del lavoro sembrava ancora solido. Tuttavia, i rendimenti a lungo termine non sono crollati tanto quanto i prezzi energetici. Del resto con il mercato incerto chi può si copre con i titoli di stato, dai buoni rendimenti.
A complicare il tutto ci pensa il nuovo capo della Fed, Kevin Warsh. Con un tocco di genio comunicativo, ha tagliato le comunicazioni sulle previsioni future.
Il risultato? Il buio totale. E quando c’è incertezza, i grandi capitali non rischiano e comprano titoli di Stato sicuri.
- L’inflazione recente è spinta quasi solo dall’energia.
- La crescita dei salari sta rallentando.
- Il mercato immobiliare è in fase di stagnazione.
Byron Anderson, di Laffer Tengler Investments, ha inquadrato bene il problema: il mercato è troppo aggressivo. Prezzare nuovi rialzi credendo che il caro-petrolio duri per sempre è un grosso errore di valutazione.
La retorica della Fed ha appiattito la curva dei rendimenti, azzerando le scommesse fatte prima dell’arrivo di Warsh. La banca centrale ha perso la bussola comunicativa e il mercato, semplicemente, si protegge, e questo obbliga tutti a seguirla, senza fare previsioni che poi potrebbero rivelarsi sbagliate.
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