L’Europa rischia la guerra commerciale totale: Cina e India attaccano la tassa verde UE, mentre Bruxelles rischia l’isolamento

L’Unione Europea si trova a un passo da uno scontro commerciale globale senza precedenti. Con l’avvio della fase operativa del nuovo dazio sul carbonio alle frontiere, le due maggiori potenze industriali dell’Asia, Cina e India, hanno deciso di passare al contrattacco, minacciando ritorsioni immediate e denunce formali.

Quella che a Bruxelles era stata presentata come una geniale misura per salvare il pianeta e difendere i conti comunitari rischia di trasformarsi in una trappola perfetta. Invece di guidare la transizione globale, l’Europa si ritrova isolata, contestata dagli alleati storici e trascinata davanti ai giudici internazionali.

Il pasticcio burocratico del CBAM: una tassa nata male

Il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) nasce con un proposito all’apparenza ragionevole: impedire che le aziende europee, gravate dai costi folli delle quote di emissione (ETS), vengano spazzate via da merci estere prodotte senza vincoli ambientali.

In parole molto semplici, chi importa in Europa metalli, fertilizzanti o energia deve pagare una tassa corrispondente al carbonio emesso durante la produzione. Dopo un lungo periodo transitorio fatto solo di scartoffie e calcoli astrusi, il conto adesso diventa reale: le imprese devono mettere mano al portafoglio.

L’illusione dell’esecutivo europeo era quella di incassare circa 1,5 miliardi di euro all’anno da destinare al bilancio comune. Peccato che l’ingranaggio sia talmente macchinoso da spaventare gli operatori economici e far infuriare i partner commerciali di tutto il mondo.

Pechino e Nuova Delhi sul piede di guerra

La reazione dell’Oriente non si è fatta attendere ed è durissima. Il ministero del Commercio cinese ha già definito il meccanismo una misura palesemente discriminatoria e contraria alle regole del commercio internazionale, annunciando un ricorso ufficiale all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO). Per Pechino si tratta di protezionismo mascherato da ambientalismo, studiato per bloccare la crescita dei Paesi emergenti.

Sulla stessa linea c’è l’India, che vede minacciate le proprie esportazioni di alluminio e acciaio verso il vecchio continente. Il parlamento di Nuova Delhi parla apertamente di una barriera non tariffaria inaccettabile, proprio mentre si stavano chiudendo le trattative per un accordo di libero scambio tra India e Unione Europea.

I negoziatori indiani sono stati categorici: senza una revisione profonda della tassa verde, ogni patto commerciale rischia di saltare. Gli industriali indiani, secondo i centri di ricerca locali, saranno costretti a tagliare i listini dal 15 al 22 per cento pur di rimanere competitivi sul mercato europeo, ma non hanno alcuna intenzione di subire il colpo senza reagire.

I motivi principali della rivolta dei Paesi emergenti si riassumono in tre punti:

Violazione degli accordi internazionali: il blocco BRICS contesta la rottura del principio stabilito a Parigi, secondo cui i Paesi ricchi devono farsi carico degli sforzi maggiori.

il blocco BRICS contesta la rottura del principio stabilito a Parigi, secondo cui i Paesi ricchi devono farsi carico degli sforzi maggiori. Fondi promessi e mai visti: l’Occidente chiede sacrifici agli altri senza aver mai versato gli aiuti promessi per sostenere la transizione nei Paesi in via di sviluppo.

l’Occidente chiede sacrifici agli altri senza aver mai versato gli aiuti promessi per sostenere la transizione nei Paesi in via di sviluppo. Rischio di doppie sanzioni: le merci esportate rischiano di subire imposizioni arbitrarie basate su calcoli decisi unilateralmente a Bruxelles. Questa situazione è perfino peggiore rispetto a un dazio ad valorem tradizionale che si calcola con facile percentuale.

Dalle lamiere alle lavatrici: la stretta che svuota le tasche

Come se la tensione non fosse già abbastanza alta, la Commissione europea ha pensato bene di allargare ulteriormente il campo di battaglia. L’idea dei burocrati è quella di estendere il dazio verde anche ai prodotti finiti ad alto contenuto di metallo.

Cosa significa questo nella vita di tutti i giorni? Che l’imposta non colpirà solo i blocchi di metallo grezzo destinati alle ferriere, ma arriverà a tassare:

Portiere, parafanghi e componenti per automobili;

Lavatrici, frigoriferi e grandi elettrodomestici;

Attrezzi professionali da lavoro e utensili da giardino.

Un vero capolavoro di miopia economica. Invece di tutelare l’industria europea, si aumentano a dismisura i costi di fornitura per le aziende manifatturiere continentali. Il risultato finale sarà un rincaro netto dei beni di consumo, pagato come sempre dai cittadini europei attraverso un’inflazione rinvigorita.

Area geografica Posizione ufficiale sul CBAM Rischio concreto per l’UE Cina Denuncia aperta all’OMC per discriminazione Ritorsioni commerciali sui marchi europei India Blocco delle trattative per il libero scambio Chiusura di un mercato da 1,4 miliardi di persone USA Richiesta di esenzioni e revisione bilaterale Guerra di dazi incrociati sui prodotti industriali Consumatori UE Subiscono il ricarico dei costi finali Perdita secca di potere d’acquisto

L’incubo dell’isolamento e la trappola delle entrate

Il quadro geopolitico diventa ancora più cupo se si guarda oltreoceano. Anche Washington ha espresso forti malumori verso questo sistema, spingendo per ottenere deroghe sostanziali che tutelino le esportazioni statunitensi. Gli accordi transatlantici puntano a limitare fortemente l’impatto del meccanismo sulle merci americane, creando un regime speciale.

Se gli Stati Uniti riusciranno a strappare un trattamento di favore, la tassa verde dell’UE perderà qualsiasi credibilità giuridica a livello internazionale. Tecnicamente, a luglio 2025, avrebberò già ottenuto questo vantaggio. A quel punto, Bruxelles si ritroverebbe schiacciata: da un lato l’America che rifiuta la tassa, dall’altro Cina e India pronte a colpire le esportazioni europee con contromisure mirate.

Le stime di incasso della Commissione europea rischiano di rivelarsi un castello di carte. Tra ricorsi legali all’OMC, esenzioni concesse per evitare crisi diplomatiche e il collasso dei volumi scambiati, il tesoretto da 1,5 miliardi potrebbe azzerarsi del tutto. A rimanere in piedi sarà solo una mostruosa impalcatura burocratica che appesantisce le dogane e paralizza i traffici.