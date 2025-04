L’Europa ha importato meno GNL russo e più dagli USA. Ora copre l’80% dell’export a stelle e strisce

Le consegne di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti all’Unione Europea sono aumentate di quasi il 20% su base annua nel mese di aprile, secondo i nuovi dati.

Nel periodo dal 1° al 23 aprile, il flusso di GNL dagli Stati Uniti è passato da 4,1 miliardi di metri cubi a 4,8 miliardi di metri cubi, con un aumento del 18%. L’aumento è principalmente dovuto all’aumento degli acquisti da parte della Spagna, secondo i dati raccolti dall’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), un think tank.

Nello stesso periodo, le forniture di GNL russo all’UE, provenienti principalmente dall’impianto di Yamal LNG nell’Artico, sono diminuite del 35%, passando da 1,8 a 1,1 miliardi di metri cubi. Praticamente gli stessi 700 milioni di metri cubi non sono stati più acquistati dalla Russia, ma dagli USA.

Il continente europeo nel suo complesso, compresi il Regno Unito e la Turchia, ha rappresentato l’80% delle esportazioni statunitensi. I maggiori importatori sono stati la Francia, che ha acquistato il 14,3% della produzione statunitense, seguita dal Regno Unito con il 13,6% e dalla Turchia con il 12,2%. Le esportazioni statunitensi verso la Spagna sono aumentate in modo significativo, quintuplicandosi fino a raggiungere quasi 1,2 miliardi di metri cubi.

Quota delle esportazioni di GNL degli Stati Uniti per paese di destinazione. (Fonte: IEEFA)

Diversi funzionari europei hanno dichiarato di essere disponibili ad acquistare maggiori quantità di energia statunitense, poiché continua a incombere la minaccia dei dazi. Secondo quanto riferito, l’UE starebbe anche valutando opzioni per ammorbidire le norme sulle emissioni di metano al fine di agevolare le consegne dagli Stati Uniti.

Nel frattempo, le forniture russe all’UE hanno subito una battuta d’arresto, diminuendo del 35% rispetto allo stesso periodo dell’aprile 2024. Resta da vedere se le forniture statunitensi continueranno a sostituire il GNL russo.

Il fornitore russo Novatek ha inoltre dovuto affrontare un’imprevista interruzione del bloco 3 del suo impianto Yamal LNG ad aprile. La linea di produzione è stata nel frattempo ripresa.

Anche il divieto di trasbordo dell’UE , entrato in vigore alla fine di marzo, potrebbe influire sulle esportazioni russe. In base alla nuova politica, i terminali dell’UE non possono ricaricare GNL proveniente dalla Russia. Novatek ha quindi ricorso al trasferimento da nave a nave. Dall’inizio dell’anno, il principale punto di trasferimento nell’isola di Kildin, vicino a Murmansk, ha già registrato 17 operazioni di questo tipo, quasi eguagliando il dato di 18 registrato per tutto il 2024.

Le esportazioni globali di GNL russo sono diminuite del 23% su base annua nel mese di aprile. La Cina ha ridotto le importazioni da 1,0 miliardi di metri cubi nel 2024 a 0,4 miliardi di metri cubi quest’anno. La riduzione è il risultato della debole domanda cinese , combinata con la chiusura temporanea del T3 di Yamal LNG e i probabili adeguamenti logistici a seguito del divieto di trasbordo dell’UE.

Quindi la Russia avrebbe interesse a una normalizzazione dei rapporti con la UE, per poter tornare a esportare il proprio gas, ma per sposarsi e per fare la pace bisogna essere in due…